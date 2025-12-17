Menu
INUSITADO

Homem vai buscar prêmio da loteria mascarado para não ser reconhecido

Vencedor escolheu a máscara do 'Pânico' para proteger a identidade

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/12/2025 - 23:43 h
Com o prêmio, homem pretende comprar uma casa
-

Um vencedor da loteria na Jamaica causou surpresa ao comparecer à cerimônia para retirar seu prêmio de cerca de R$ 4,3 milhões usando uma máscara inspirada no icônico personagem do filme Pânico. Identificado apenas como A. Campbell, ele aguardou 54 dias - prazo permitido pelas regras do concurso - antes de aparecer publicamente, protegendo sua identidade.

Ao contrário do Brasil, na Jamaica, os ganhadores de loteria são obrigados por lei a participar de uma cerimônia pública para receber o prêmio. Por isso, muitos recorrem a fantasias, máscaras ou outros disfarces como forma de preservar a imagem e se resguardar de riscos como assaltos, sequestros ou abordagens em busca de ajuda financeira.

Segundo Campbell, o dinheiro será usado principalmente para a compra de uma casa, garantindo segurança e estabilidade após a mudança repentina em sua vida.

