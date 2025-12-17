Menu
JUSTIÇA

Chefe de necrotério da Harvard é condenado por vender partes de corpos

O ex-gerente da universidade de medicina vendia órgãos internos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas

Redação

Por Redação

17/12/2025 - 11:57 h
Ele foi demitido em maio de 2023
Ele foi demitido em maio de 2023

Um ex-gerente do necrotério da prestigiosa Harvard Medical School foi condenado a oito anos de prisão por roubar e vender pedaços de corpos doados para a pesquisa científica. As informações são do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao AFP.

Cedric Lodge, 58 anos, se declarou culpado em maio pelo tráfico de restos mortais roubados, que incluíam órgãos internos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas, entre 2018 e, pelo menos, março de 2020. Harvard o demitiu da universidade em maio de 2023.

Lodge e sua esposa, Denise, transportavam os pedaços de corpos da Universidade de Medicina, perto de Boston, para sua residência em Goffstown (New Hampshire), além de outros locais em Massachusetts e na Pensilvânia.

Os pedaços de corpos eram enviados a compradores em outros estados "sem o conhecimento, nem a autorização do empregador, do doador ou da família do doador", segundo os investigadores.

Denise Lodge, 65 anos, foi condenada a um ano de prisão, informou o Departamento de Justiça.

"A sentença é mais um passo para garantir que aqueles que planejaram e executaram este crime hediondo sejam levados à Justiça", declarou Wayne A. Jacobs, agente especial do FBI na Filadélfia.

O Departamento de Justiça informou que muitos restos mortais vendidos por Lodge foram posteriormente revendidos com fins lucrativos. Vários compradores já foram condenados à prisão ou aguardam sentença, segundo o comunicado.

*Com informações da AFP

Compartilhe essa notícia com seus amigos

condenação crime hediondo Harvard Medical School Justiça americana Pesquisa científica tráfico de restos mortais

