Ratazana causa pânico ao voar com passageiros em aeronave

O animal causou pânico aos passageiros

Uma ratazana causou pânico durante um voo na última quarta-feira, 10. Com destino a Aruba, no Caribe, o Airbus A330 da KLM saiu de Amsterdã, na Holanda, com a presença de 250 passageiros e do roedor.

Segundo informações do ‘Independent’, a presença do animal foi notada enquanto o avião sobrevoava o Oceano Atlântico. Ele circulava pelos corredores da aeronave, causando euforia entre os passageiros e funcionários, que tentaram conter a situação da melhor maneira.

Apesar do tripulante indesejado, o voo seguiu até Aruba e o meio de transporte foi levado para o setor de higienização logo após o pouso, cerca de 36 horas depois, interrompendo o serviço imediatamente. Funcionários também fizeram uma inspeção minuciosa no avião, a fim de verificar se o rato roeu fios de algum dispositivo de segurança.

Um dos representantes da KLM se manifestou publicamente sobre o caso e lamentou o ocorrido. “É muito lamentável para os passageiros que tiveram que passar por isso”, disse o rapaz em entrevista ao RTL News, portal holândes.