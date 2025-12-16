Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TERROR A BORDO

Ratazana causa pânico ao voar com passageiros em aeronave

O roedor foi removido do avião 36 horas depois

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/12/2025 - 16:20 h
O animal causou pânico aos passageiros
O animal causou pânico aos passageiros -

Uma ratazana causou pânico durante um voo na última quarta-feira, 10. Com destino a Aruba, no Caribe, o Airbus A330 da KLM saiu de Amsterdã, na Holanda, com a presença de 250 passageiros e do roedor.

Segundo informações do ‘Independent’, a presença do animal foi notada enquanto o avião sobrevoava o Oceano Atlântico. Ele circulava pelos corredores da aeronave, causando euforia entre os passageiros e funcionários, que tentaram conter a situação da melhor maneira.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputados trocam tapas e puxões de cabelo durante sessão; veja vídeo
Brasileiro morre em acidente de quadriciclo no Caribe
Baiano denuncia trabalho na guerra da Ucrânia e faz alerta: "É golpe"

Apesar do tripulante indesejado, o voo seguiu até Aruba e o meio de transporte foi levado para o setor de higienização logo após o pouso, cerca de 36 horas depois, interrompendo o serviço imediatamente. Funcionários também fizeram uma inspeção minuciosa no avião, a fim de verificar se o rato roeu fios de algum dispositivo de segurança.

Um dos representantes da KLM se manifestou publicamente sobre o caso e lamentou o ocorrido. “É muito lamentável para os passageiros que tiveram que passar por isso”, disse o rapaz em entrevista ao RTL News, portal holândes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

avião ratazana Rato

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O animal causou pânico aos passageiros
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

O animal causou pânico aos passageiros
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

O animal causou pânico aos passageiros
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

O animal causou pânico aos passageiros
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x