Brasileiro morre em acidente de quadriciclo no Caribe

Um jovem brasileiro de 26 anos, identificado como Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva, natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN), morreu após sofrer um grave acidente de quadriciclo durante um passeio turístico em Curaçao, no Caribe.



O trágico incidente ocorreu na tarde do último sábado, dia 13. Sávio estava na ilha caribenha acompanhado de uma amiga para celebrar seu aniversário, que seria no dia 22 de dezembro.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O brasileiro dirigia o quadriciclo quando, segundo informações repassadas pela família, perdeu o controle da direção ao passar por um buraco e colidiu violentamente contra um muro.

O jovem foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito.

A amiga que estava no veículo com Sávio também ficou ferida, mas permanece hospitalizada em estado estável, consciente e em recuperação.

Sávio Emanuel Arruda morava no Chile há aproximadamente oito anos, onde atuava profissionalmente como guia turístico. A família do jovem, que reside no Brasil, foi informada sobre o ocorrido por meio da agência de viagens contratada por Sávio.

A irmã da vítima, Isadora Silva, explicou que o corpo está em trâmites burocráticos para o traslado ao Brasil, que está sendo coordenado pela própria família. A família também fez um alerta, destacando que não está sendo realizada nenhuma campanha ou ação de arrecadação de fundos para o processo.