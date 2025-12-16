Menu
Sávio, 26 anos, faria aniversário no próximo dia 22 de dezembro
ANIVERSÁRIO

Brasileiro morre em acidente de quadriciclo no Caribe

Amiga que estava no veículo com ele também ficou ferida

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

16/12/2025 - 11:11 h | Atualizada em 16/12/2025 - 12:53

Um jovem brasileiro de 26 anos, identificado como Sávio Emanuel Arruda Duarte Trajano da Silva, natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN), morreu após sofrer um grave acidente de quadriciclo durante um passeio turístico em Curaçao, no Caribe.

O trágico incidente ocorreu na tarde do último sábado, dia 13. Sávio estava na ilha caribenha acompanhado de uma amiga para celebrar seu aniversário, que seria no dia 22 de dezembro.

O brasileiro dirigia o quadriciclo quando, segundo informações repassadas pela família, perdeu o controle da direção ao passar por um buraco e colidiu violentamente contra um muro.

O jovem foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a óbito.

A amiga que estava no veículo com Sávio também ficou ferida, mas permanece hospitalizada em estado estável, consciente e em recuperação.

Leia Também:

Como está Roberto Carlos? Cantor sofreu acidente de carro
Cantor morre após sofrer acidente de moto na Bahia
URGENTE: acidente na Refinaria de Mataripe deixa trabalhadores feridos

Sávio Emanuel Arruda morava no Chile há aproximadamente oito anos, onde atuava profissionalmente como guia turístico. A família do jovem, que reside no Brasil, foi informada sobre o ocorrido por meio da agência de viagens contratada por Sávio.

A irmã da vítima, Isadora Silva, explicou que o corpo está em trâmites burocráticos para o traslado ao Brasil, que está sendo coordenado pela própria família. A família também fez um alerta, destacando que não está sendo realizada nenhuma campanha ou ação de arrecadação de fundos para o processo.

x