URGENTE: acidente na Refinaria de Mataripe deixa trabalhadores feridos

Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador - Foto: Divulgação

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira, 12, na Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador. Três trabalhadores terceirizados sofreram queimaduras enquanto realizavam atividades na unidade e foram hospitalizados. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

De acordo com informações preliminares, os trabalhadores foram vítimas de uma descarga elétrica enquanto desempenhavam suas funções na refinaria. Todos foram imediatamente encaminhados para atendimento médico, mas até o momento não há informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.

Em nota, a Acelen, empresa responsável pela refinaria, lamentou o ocorrido e reforçou que está fornecendo todo o suporte e assistência médica necessária aos colaboradores afetados.

“A segurança é um valor fundamental para a Refinaria de Mataripe, que valoriza o compromisso com o bem-estar de todos os colaboradores e parceiros. Todas as informações relacionadas ao evento serão cuidadosamente analisadas para auxiliar na investigação e na prevenção de futuras ocorrências”, informou a empresa.

A refinaria destacou ainda que atua com total transparência e responsabilidade, reforçando medidas de prevenção para evitar que acidentes similares aconteçam no futuro.

Nota oficial da Acelen sobre o acidente

