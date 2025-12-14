LUTO
Cantor morre após sofrer acidente de moto na Bahia
O artista faleceu em frente ao condomínio que morava
Por Franciely Gomes
Jones Mesquita Batista faleceu após sofrer um acidente de moto neste domingo, 14. Vocalista da banda de forró Página Virada, o artista colidiu com um poste em frente ao condomínio que morava, na cidade de Feira de Santana, na Bahia.
Segundo informações divulgadas pela TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o artista foi encontrado desacordado e recebeu atendimento médico do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que constatou a morte no local do ocorrido.
Leia Também:
A banda Página Virada prestou uma última homenagem ao rapaz e fez um post nas redes sociais lamentando o óbito. “Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele”, escreveram na legenda da publicação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes