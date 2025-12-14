Cantor morre após sofrer acidente de moto na Bahia

Último post do artista em seu perfil do Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Jones Mesquita Batista faleceu após sofrer um acidente de moto neste domingo, 14. Vocalista da banda de forró Página Virada, o artista colidiu com um poste em frente ao condomínio que morava, na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo informações divulgadas pela TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o artista foi encontrado desacordado e recebeu atendimento médico do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que constatou a morte no local do ocorrido.

A banda Página Virada prestou uma última homenagem ao rapaz e fez um post nas redes sociais lamentando o óbito. “Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele”, escreveram na legenda da publicação.