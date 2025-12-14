Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Cantor morre após sofrer acidente de moto na Bahia

O artista faleceu em frente ao condomínio que morava

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 20:47 h
Último post do artista em seu perfil do Instagram
Último post do artista em seu perfil do Instagram -

Jones Mesquita Batista faleceu após sofrer um acidente de moto neste domingo, 14. Vocalista da banda de forró Página Virada, o artista colidiu com um poste em frente ao condomínio que morava, na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jones Mesquita (@jonesmesquita_)

Segundo informações divulgadas pela TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, o artista foi encontrado desacordado e recebeu atendimento médico do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que constatou a morte no local do ocorrido.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova febre do forró: Léo Foguete domina Arena A TARDE com hits virais
Roberto Carlos perde controle de carro e sofre acidente
Fim da dupla? Matheus e Kauan fazem anúncio enigmático e chocam fãs

A banda Página Virada prestou uma última homenagem ao rapaz e fez um post nas redes sociais lamentando o óbito. “Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele”, escreveram na legenda da publicação.

Post da banda Página Virada
Post da banda Página Virada | Foto: Reprodução | Instagram

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de moto cantor jones mesquita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Último post do artista em seu perfil do Instagram
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Último post do artista em seu perfil do Instagram
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Último post do artista em seu perfil do Instagram
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Último post do artista em seu perfil do Instagram
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x