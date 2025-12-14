Menu
MÚSICA
VILLA SUNSET

Nova febre do forró: Léo Foguete domina Arena A TARDE com hits virais

Jovem de 21 anos também confirmou que puxará trio no Carnaval de Salvador

Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

Por Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

14/12/2025 - 10:11 h
Pernambuco estreou no palco da Arena A TARDE e levou jovens ao delírio
Aos 21 anos, o pernambucano Léo Foguete tem feito sucesso por onde passa e em Salvador não foi diferente. O forró do jovem encantou a todos que estavam no Villa Sunset, no sábado, 13, na Arena A TARDE.

Com sucessos como, 'Galeria', 'Acertada' e 'Cópia Proibida', o cantor destacou a sensação de se apresentar mais uma vez na capital baiana.

"Então, é uma honra muito grande pra mim estar aqui em Salvador, é uma capital que a gente ama de verdade. E nossos passinhos, a galera que já trabalha com a gente, muitos moram aqui, são daqui de Salvador, então a gente se sente em casa”, afirmou.

O artista também confirmou presença no Carnaval de Salvador e prometeu um reportório animado para os foliões.

“Com certeza. Estaremos por cá também no Carnaval, né? Fazendo aquele repertório diferenciado e muita coisa boa. A gente vai preparar muita coisa incrível pra vocês”, completou o cantor.

Público curtindo show de Léo Foguete
Público curtindo show de Léo Foguete | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Léo Foguete tem se destacado no cenário nacional da música e alcançando números expressivos nas plataformas digitais. O álbum 'Obrigado Deus' ficou no Top 200 global do Spotify.

Jovens lotam Arena A TARDE para prestigiar Léo Foguete

Jovens de diversas partes de Salvador e Região Metropolitana (RMS) marcaram presença no evento Villa Sunset, na Arena A TARDE, no sábado, 13, para prestigiar o show de Léo Foguete.

Ansioso, o público contou como se sentiu quando souberam que o cantor estaria na capital baiana.

"Quando eu vi, mandei no grupo dos meus amigos, falei pra todo mundo vim e comprei [o ingresso]", disse Felipe Bahia, de 15 anos.

