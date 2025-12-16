Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Deputados trocam tapas e puxões de cabelo durante sessão; veja vídeo

Depois da confusão, a sessão foi suspensa e retomada em outro lugar

Carla Melo

Por Carla Melo

16/12/2025 - 14:56 h
Briga generalizada parou sessão
Briga generalizada parou sessão -

Uma briga generalizada entre deputados, com direito a puxões de cabelo e a tapas, interrompeu a sessão do Parlamento mexicano, na noite desta segunda-feira, 15. Antes da confusão, os parlamentares votavam à dissolução do Instituto da Transparência da Cidade do México.

A sessão debatia se o órgão que garante acesso a dados públicos e a fiscalização das ações das autoridades seria extinto ou não. Quando parlamentares da oposição, integrantes do conservador Partido da Ação Nacional, subiram à tribuna, a confusão se iniciou.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja o vídeo

Eles acusaram a maioria governista do Morena, um partido de esquerda, de violar um acordo político para criar um novo órgão de investigação, o que deu início ao bate boca. Os grupos trocaram xingamentos e gritos, mas depois passaram a se agredir com empurrões e até puxões de cabelo.

“Ocupamos a tribuna de forma pacífica, sem tocar em ninguém, e a decisão tomada pelo grupo parlamentar majoritário e seus aliados foi tentar recuperar a mesa diretora por meio da violência”, declarou Andrés Atayde, coordenador do partido da oposição, em uma coletiva.

No entanto, o porta-voz do Morena, Paulo García, alegou que “oposição recorre à violência por falta de argumentos, por falta de capacidade de sustentar o debate”, em entrevista à TV Milenio.

Depois da confusão, a sessão foi suspensa e retomada em outro lugar, após a retirada dos oposicionistas do parlamento, conforme o Congresso da Cidade do México.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

conflito político debate legislativo Instituto da Transparência Morena Parlamento Mexicano Partido da Ação Nacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Briga generalizada parou sessão
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Briga generalizada parou sessão
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Briga generalizada parou sessão
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Briga generalizada parou sessão
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x