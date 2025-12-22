Volta de loteria na Bahia é adiada: veja por que projeto não avançou

Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual - Foto: Divulgação | Caixa

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu novamente a retirada do projeto de lei que cria a Loteria Estadual da Bahia (Loteba). A iniciativa já existiu na Bahia, de 1963 até 1989, quando foi extinta na gestão de Nilo Coelho.

O texto havia sido inicialmente enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no dia 8 de setembro, com tramitação em regime de urgência e prazo de 45 dias para apreciação.

Contudo, passado este período, o PL 26.016/2025 passou a travar a pauta da Casa — isso impediu a análise de outras matérias por parte dos parlamentares da Assembleia.

O projeto voltou a tramitar no início de novembro, após novas mudanças nas atribuições da BahiaInveste.

Porém, na edição do último sábado, 20, do Diário Oficial do Legislativo, um ofício do petista à presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), solicitou novamente a retirada da matéria, que só deve ser apreciada a partir de fevereiro de 2026, quando os trabalhos serão retomados na Alba.

Para onde vão os lucros da loteria?

Segundo Jerônimo, os lucros da loteria estadual serão destinados ao financiamento de ações nas áreas de assistência social, educação e cultura.