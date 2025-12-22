Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LOTEBA

Volta de loteria na Bahia é adiada: veja por que projeto não avançou

Loteria Estadual da Bahia (Loteba) foi criada em 1963 e extinta nos anos 1980

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

22/12/2025 - 8:34 h | Atualizada em 22/12/2025 - 8:54
Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual
Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu novamente a retirada do projeto de lei que cria a Loteria Estadual da Bahia (Loteba). A iniciativa já existiu na Bahia, de 1963 até 1989, quando foi extinta na gestão de Nilo Coelho.

O texto havia sido inicialmente enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no dia 8 de setembro, com tramitação em regime de urgência e prazo de 45 dias para apreciação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Contudo, passado este período, o PL 26.016/2025 passou a travar a pauta da Casa — isso impediu a análise de outras matérias por parte dos parlamentares da Assembleia.

O projeto voltou a tramitar no início de novembro, após novas mudanças nas atribuições da BahiaInveste.

Leia Também:

Homem vai buscar prêmio da loteria mascarado para não ser reconhecido
Vai uma aposta aí? Salvador pode ter loteria própria; entenda
Bahia pode voltar a ter loteria própria; veja detalhes

Porém, na edição do último sábado, 20, do Diário Oficial do Legislativo, um ofício do petista à presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), solicitou novamente a retirada da matéria, que só deve ser apreciada a partir de fevereiro de 2026, quando os trabalhos serão retomados na Alba.

Para onde vão os lucros da loteria?

Segundo Jerônimo, os lucros da loteria estadual serão destinados ao financiamento de ações nas áreas de assistência social, educação e cultura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Bahia economia Jerônimo Rodrigues loteria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Governo da Bahia vem estudando criação de uma loteria estadual
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x