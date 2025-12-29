Prazo para sacar abono salarial termina nesta segunda-feira

Saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para sacar o abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, termina nesta segunda-feira, 29. Após essa data, o trabalhador que não retirar o valor deverá aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ter acesso ao benefício, pago com recursos do PIS e do Pasep.

De acordo com o balanço mais recente do MTE, 141.628 trabalhadores ainda não haviam feito o saque. Ao todo, restam R$ 145,7 milhões disponíveis para retirada. No calendário de 2025, 26.537.809 trabalhadores têm direito ao abono, dos quais 26.396.181 (99,47%) já receberam, totalizando mais de R$ 30,7 bilhões pagos.

O benefício contempla trabalhadores com direito referente ao ano-base de 2023 e também inclui revisões de pagamentos dos cinco anos anteriores.

Quem tem direito

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que:

Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Receberam, em média, até dois salários mínimos mensais no período trabalhado;

Exerceram atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base;

Tiveram os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Empregados domésticos e jovens aprendizes não recebem o abono, já que o benefício exige vínculo empregatício com empresa, e não com pessoa física.

A consulta ao abono pode ser feita a partir do dia 5 de cada mês pela Carteira de Trabalho Digital (aplicativo ou site) ou pelo Portal Gov.br. Trabalhadores que entraram com recurso administrativo recebem o pagamento no dia 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte.

Onde sacar

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o vínculo do trabalhador.

Na Caixa, responsável pelo PIS, o valor pode ser recebido por crédito em conta corrente ou poupança, ou em conta digital pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não possui conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui e outros canais.

No Banco do Brasil, que paga o Pasep, o benefício é liberado por crédito em conta bancária, transferência via Pix ou TED, ou saque presencial em agências para não correntistas.

Calendário e próximos pagamentos

O calendário do abono salarial 2025 começou em 17 de fevereiro e se encerra nesta segunda-feira (29), com datas definidas de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Para 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) já aprovou a liberação de R$ 33,5 bilhões para o pagamento do benefício a 26,9 milhões de trabalhadores, com início previsto para 15 de fevereiro.