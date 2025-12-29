TURISMO
Adeus, Paraguai: brasileiros descobrem novo paraíso de compras no Sul
Cidades como Rivera e Rio Branco ganham força com oferta de eletrônicos, perfumes e segurança
Por Isabela Cardoso
Por décadas, Ciudad del Este, no Paraguai, reinou absoluta como o destino favorito de brasileiros em busca de importados baratos. No entanto, um novo fenômeno redesenha o mapa do turismo de consumo: a ascensão dos free shops uruguaios.
Cidades como Rivera e Rio Branco, na fronteira com o Brasil, tornaram-se os novos polos de desejo, oferecendo preços competitivos aliados a uma experiência de compra superior.
Diferente do cenário tumultuado das pontes paraguaias, o Uruguai aposta em infraestrutura moderna e ambientes climatizados. O modelo de zona franca local permite que os estabelecimentos vendam exclusivamente para estrangeiros, garantindo isenções fiscais que aproximam os valores aos praticados nos principais mercados globais.
Os diferenciais de Rivera e Rio Branco
Rivera consolidou-se como o maior centro comercial da região. A cidade abriga mega stores que oferecem desde vinhos e alfajores até eletrodomésticos de última geração. Já Rio Branco, embora menor, destaca-se pela agilidade no atendimento e competitividade agressiva em itens de tecnologia.
Os produtos mais procurados pelos brasileiros incluem:
- Eletrônicos: Smartphones, notebooks e consoles de videogame;
- Beleza: Perfumes importados e cosméticos de luxo;
- Bebidas: Whiskys, vinhos uruguaios e destilados premium;
- Casa: Ar-condicionado e eletroportáteis.
Procedência e garantia: o fim do receio com falsificações
O principal trunfo do Uruguai sobre o Paraguai é a confiabilidade. Enquanto a fronteira paraguaia muitas vezes exige um olhar treinado para evitar réplicas, os free shops uruguaios operam com rigoroso controle de origem.
As compras acompanham nota fiscal e garantias formais dos fabricantes. Essa segurança jurídica atrai um público que prefere pagar valores semelhantes aos do Paraguai, mas com a certeza da procedência e o respaldo de poder atravessar a aduana com toda a documentação necessária.
A experiência de compra é outro fator decisivo. Os turistas que visitam Rivera encontram lojas organizadas, atendimento especializado e uma integração facilitada com a rede hoteleira e gastronômica local.
Para o consumidor brasileiro, o Uruguai deixou de ser apenas o destino da carne e do doce de leite para se tornar o endereço oficial da economia com segurança.
