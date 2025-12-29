Menino de 4 anos que caiu de prédio quebrou as duas pernas

Menino de 4 anos sobrevive à queda do 10º andar em Ribeirão Preto - Foto: Arquivo pessoal

O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo, após cair do 10º andar do prédio onde mora com a família, no Centro da cidade. A criança sofreu fratura bilateral do fêmur, quadro que caracteriza a quebra simultânea dos dois ossos da coxa.

Socorrido ainda consciente, Brenno deu entrada na unidade hospitalar na tarde de sábado, 27, e passou por cirurgia poucas horas depois. Na manhã de domingo, 28, o pai do menino, o publicitário Carlos Daniel Fernandes, informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que o procedimento foi realizado sem intercorrências e que o estado de saúde do filho é estável, embora ainda demande cuidados intensivos. Até o momento, não há previsão de alta.

Segundo a polícia, a queda pode ter sido parcialmente amortecida após a criança se chocar contra uma janela de vidro no 8º andar e um corrimão, antes de atingir o solo da área comum do condomínio. A ocorrência foi registrada como queda acidental na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ainda de acordo com a pasta, foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do acidente.

O caso aconteceu por volta das 15h30, quando Brenno, que é autista não verbal, teve acesso à janela do banheiro do apartamento, que não possuía grade de proteção. Em depoimento à polícia, a mãe do menino, que é psicóloga, relatou que estava com o marido próximo ao quarto quando ouviu um barulho. Ao ir até o banheiro e perceber que o filho não estava no local, associou o som à possibilidade de queda pela janela e correu até o térreo, onde encontrou a criança consciente, porém com graves lesões nas pernas.

O socorro foi rápido, já que a família mora a um quarteirão do hospital. A irmã de Brenno acionou o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que realizou os primeiros procedimentos no local. Após a estabilização, o menino foi encaminhado à Unidade de Emergência do HC. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mãe acredita que a criança tenha utilizado a pia do banheiro para alcançar a janela e pulado.

Diante da gravidade do caso, familiares chegaram a solicitar doações de sangue. De acordo com o pai, o Hemocentro recebeu 120 novas bolsas, e Brenno já não necessita mais de transfusões. As doações, no entanto, seguem importantes para outros pacientes e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o atendimento ocorrerá das 7h às 12h30.