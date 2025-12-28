Adolescente morre afogado em famoso ponto turístico

Jovem se afogou perto da Ponte do Rio Preto, na região da Chapada dos Veadeiros (GO). - Foto: Divulgação / CBMGO

Um adolescente de 17 anos morreu, na tarde de sábado, 27, após se afogar perto da Ponte do Rio Preto, zona rural do município de Colina do Sul, região da Chapada dos Veadeiros (GO).

De acordo com informações preliminares, o jovem estava tomando banho no rio quando foi arrastado pela correnteza. Os bombeiros militares de Niquelândia e Alto Paraíso de Goiás foram acionados para atender a ocorrência de afogamento. As equipes iniciaram as buscas subaquáticas pelo adolescente, porém sem êxito.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na manhã deste domingo, 28, uma equipe náutica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), de Anápolis, retornou às buscas pelo rapaz, utilizando técnicas de salvamento aquático.

A vítima foi encontrada morta no rio. Após o resgate, o corpo do jovem foi deixado aos cuidados da Polícia Técnico-Científica para as providências cabíveis.