Morte em Copacabana: piloto fez 40 anos dias antes do acidente

O acidente ocorreu entre os postos 3 e 4 da orla carioca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O piloto Luiz Ricardo Leite de Amorim, vítima da queda de um avião monomotor em Copacabana no último sábado, 27, havia celebrado seu aniversário de 40 anos na última terça-feira, 23.

Natural de Goiânia (GO), o profissional realizava seu primeiro voo de reboque de faixas publicitárias pela empresa Visual Propaganda Aérea.

O acidente ocorreu entre os postos 3 e 4 da orla carioca. Após intensas buscas do Corpo de Bombeiros, o corpo de Luiz Ricardo foi localizado horas depois do impacto. Nesta segunda-feira (28/12), as equipes de resgate finalizaram a retirada dos destroços da aeronave do mar.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop-RJ) revelou que a operação no momento do acidente era irregular. Embora a Visual Propaganda Aérea seja uma empresa habilitada para a atividade, ela não possuía a licença específica necessária para exibir a publicidade que sobrevoava a orla no sábado.

A falta de autorização para a divulgação da faixa publicitária coloca a empresa sob investigação administrativa, além dos inquéritos aeronáuticos e policiais já em curso para apurar as causas da falha técnica ou humana.

Investigação em andamento

A aeronave foi removida das proximidades da Rua Santa Clara e passará por perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

A empresa Visual Propaganda Aérea ainda não se manifestou oficialmente sobre a ausência de licença específica mencionada pela prefeitura do Rio.