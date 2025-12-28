Pilotos e comissários aprovam acordo e garantem voos em 2026

Aeroporto de Salvador - Foto: Tatiana Azeviche/Ascom Setur

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou neste domingo, 28, que pilotos e comissários de bordo desistiram da greve prevista para o início de janeiro. Em votação encerrada nesta tarde, os aeronautas aprovaram a proposta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o biênio 2025/26, garantindo a normalidade das operações aéreas no Brasil.

O acordo foi firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e as empresas aéreas, com mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

"Não haverá greve na aviação no Brasil. O acordo garante a segurança aos passageiros e fortalece o turismo", celebrou o ministro em suas redes sociais.

Detalhes da votação e do novo acordo

A decisão favorável à proposta das empresas venceu com 65,93% dos votos, contra 32,77% de rejeição. A negociação focava especificamente nos funcionários da Azul e da Gol, uma vez que os tripulantes da Latam já haviam selado um acordo próprio no início de dezembro.

A proposta aprovada inclui:

Reajuste salarial: Reposição pelo INPC + 0,5% de aumento real;

Reposição pelo INPC + 0,5% de aumento real; Vale-alimentação: Reajuste de 8% no valor do benefício;

Reajuste de 8% no valor do benefício; Cláusulas sociais: Manutenção de acordos sobre previdência e diárias.

Fim do estado de greve e segurança jurídica

O impasse vinha de uma votação anterior extremamente apertada, onde a diferença entre aceitação e rejeição foi de menos de 1%. Com a possibilidade de paralisação a partir de 1º de janeiro, o SNA chegou a declarar estado de greve, mas a nova rodada de negociações mediada pelo TST evitou o caos nos aeroportos durante o feriado de Ano-Novo.

Além das questões financeiras, a categoria manteve a pauta de combate à fadiga como prioridade para as próximas discussões, visando a saúde dos tripulantes e a segurança operacional dos voos nacionais e internacionais.