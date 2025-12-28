Menu
BRASIL
ACIDENTE NO RIO DE JANEIRO

Tamanho da faixa pode ter causado queda da aeronave em Copacabana

De acordo com especialistas, imagens gravadas do momento da queda podem ajudar a desvendar a causa do acidente

Carla Melo

Por Carla Melo

28/12/2025 - 18:55 h
Acidente deixou uma vítima
Acidente deixou uma vítima -

O tamanho da faixa que levava pode ter causado a queda da aeronave de propaganda em Copacabana, na tarde de sábado, 27. De acordo com especialistas, imagens gravadas do momento do acidente podem ajudar a desvendar a causa da queda.

Embora ressalte que só as investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) poderão chegar a conclusões sobre as causas da queda da aeronave de propaganda no mar de Ipanema, Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pelo Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Coppe/UFRJ, diz que imagens mostram que o monomotor perdeu a sustentação no voo. Uma das hipóteses que levanta é a de que a faixa que o avião puxava possa ter contribuído para a queda.

“Essa faixa impõe um arrasto muito grande. Então, significa carga, e o motor é muito sobrecarregado. É preciso checar se aquela faixa era compatível com a aeronave e com as condições de potência do motor”, afirma Portela ao GLOBO.

Leia Também:

Bombeiros localizam corpo após queda de avião em Copacabana
Avião de propaganda cai no mar de Copacabana
Avião que caiu em Copacabana não tinha licença para propaganda aérea

Foram duas horas e meia de buscas que movimentaram a orla, às vésperas do réveillon, até que o corpo de Luiz Ricardo Leite de Amorim, de 40 anos, fosse resgatado pelos bombeiros. Segundo a prefeitura, a empresa dona do avião, a Visual Propaganda Aérea, não tinha licença para fazer a campanha de ontem, e será autuada.

Além do Cenipa, a Polícia Civil também investigará o acidente.

Detalhes do acidente

Entre as hipóteses para o chamado perda de sustentação da asa, conhecido coma estol, Portela cita pane no motor ou no sistema de controle da aeronave. Outro item que precisa ser observado, diz ele, é se o piloto estava preparado, tanto em termos de treinamento, como de experiência específica em fazer esse tipo de atividade de publicidade.

“Em caso de qualquer pane ele precisaria desengatar aquela faixa rapidamente, porque ela representa um arraste muito grande e reduz muito a possibilidade de ele conseguir planar e fazer um pouso de emergência de barriga sobre a água que seria o ideal. A gente vê nas imagens que o avião acabou perdendo a de sustentação, caindo em parafuso e de bico, um estol. Provavelmente isso é consequência de alguma interferência daquela faixa que não foi liberada a tempo”, continua ele.

Já de acordo com o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, que acompanhou as buscas no local, as informações iniciais eram de que o piloto fazia apenas seu primeiro voo puxando faixa com propaganda. Rubião conversou com os responsáveis pelo monomotor, que até o fim da tarde de sábado tentavam solucionar como içar a aeronave do fundo do mar.

x