Ano Novo: conheça simpatias para atrair sorte, amor e prosperidade

Com a chegada do Réveillon, muitas pessoas recorrem a simpatias tradicionais como forma simbólica de atrair boas energias para o novo ciclo. Os rituais, transmitidos entre gerações, costumam estar ligados a desejos de prosperidade, amor, saúde, proteção e renovação.

Pular sete ondas e renovação

O costume de pular sete ondas na virada do ano é um dos rituais mais tradicionais do Réveillon brasileiro. A prática tem origem nas religiões de matriz africana, especialmente no culto a Iemanjá, orixá ligada ao mar, à proteção e à fertilidade. Cada onda simboliza um pedido, agradecimento ou intenção, feitos mentalmente enquanto se entra no mar.

Pular sete ondas na virada do ano é um dos rituais mais tradicionais do Réveillon | Foto: Freepik

O número sete carrega forte significado espiritual e representa ciclos, equilíbrio e renovação. Com o passar do tempo, o ritual ultrapassou o aspecto religioso e passou a ser adotado por pessoas de diferentes crenças, tornando-se um símbolo de recomeço, esperança e reflexão para o novo ano.

Roupas e cores na virada

Vestir branco é um dos costumes mais difundidos no Réveillon, por representar paz, purificação e equilíbrio espiritual. Já o uso de cores específicas ganhou força nos últimos anos, com cada tom simbolizando um desejo diferente para o ano que começa:

Amarelo: dinheiro e prosperidade

Vermelho: amor e paixão

Verde: saúde e esperança

Azul: tranquilidade e harmonia

Rosa: romance e afeto

Comer uvas na virada

Uma das práticas mais populares entre os brasileiros é comer 12 uvas à meia-noite do dia 31 de dezembro. O costume, bastante difundido nas redes sociais, tem origem em países europeus, como Espanha e Portugal, segundo informações do Portal Oficial de Turismo da Espanha.

Na Espanha, a tradição é conhecida como Las Doce Uvas de la Suerte (“As Doze Uvas da Sorte”) e representa a esperança de que os 12 meses do novo ano sejam prósperos e positivos. Cada uva simboliza um pedido ou desejo para um mês específico.

O ritual também está associado ao simbolismo do número 12, que representa completude e harmonia em diferentes culturas, como os 12 meses do ano, os 12 signos do zodíaco e os 12 apóstolos de Cristo.

Como realizar o ritual?

As uvas devem ser escolhidas com antecedência, garantindo que estejam frescas, muitas pessoas optam pelas verdes, associadas à esperança e à renovação. À meia-noite, a recomendação é comer uma uva de cada vez, mentalizando um pedido ou pensamento positivo para cada mês do ano.

Comer as frutas debaixo da mesa

Há ainda quem una o ritual das uvas a outra simpatia popular: comer as frutas debaixo da mesa na hora da virada. Segundo algumas tradições, permanecer sob a mesa simboliza proteção, sorte e renovação, reforçando os desejos de prosperidade para o novo ciclo.

Romã e fartura

Símbolo de fertilidade para várias culturas da Antiguidade, a romã também é associada à fartura e à prosperidade. A tradição de consumir a fruta no Réveillon tem origem na Grécia, onde o fruto é quebrado no chão e dividido entre os presentes.

No Brasil, a simpatia mais conhecida envolve comer sete sementes da romã, uma para cada desejo que se pretende realizar no ano que começa. Após a virada, muitas pessoas guardam as sementes ou a casca da fruta na carteira ou bolsa, acreditando que o gesto atrai sorte, dinheiro e abundância ao longo do ano.