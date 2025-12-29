Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Após discussão, homem atropela e mata companheira com caminhão

Nayara Eloá estava em frente à casa e morreu no local

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 16:28 h
Nayara Eloá morreu no local
Um homem foi preso em flagrante após atropelar e matar a companheira com um caminhão no Orizona, no sul de Goiás, na tarde de domingo, 28. Nayara Eloá Rocha Gomes, de 34 anos, morreu no local.

De acordo com informações do site Mais Goiás, o casal havia brigado momento antes do crime, e durante a discussão, o suspeito avançou o caminhão contra a mulher que estava de frente à casa em que moravam.

Após o atropelamento, o homem fugiu do local. O caminhão foi localizado abandonado às margens da GO-219, rodovia que liga Orizona ao distrito de Egerineu Teixeira. No local, moradores revoltados atearam fogo no veículo.

Equipes da Polícia Militar, com apoio do Serviço de Inteligência do 9º Comando Regional, iniciaram buscas em uma área de mata nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito, que foi detido e encaminhado às autoridades competentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte da vítima. A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha na apuração das circunstâncias do crime, além da coleta de provas periciais.

