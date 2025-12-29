Menu
Homem é baleado e cai de passarela em avenida movimentada de Salvador

1ª Delegacia de Homicídios apura as circunstâncias do ataque

Luan Julião

Por Luan Julião

29/12/2025 - 16:00 h
Passarela da Bonocô
Passarela da Bonocô -

Um homem foi baleado na noite deste domingo, 28, enquanto atravessava uma passarela localizada na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Avenida Bonocô, uma das vias de maior fluxo de veículos em Salvador. Após ser atingida pelos disparos, a vítima caiu da estrutura, de uma altura aproximada de cinco metros, e foi parar no meio da avenida.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, o homem, que ainda não teve a identidade oficialmente confirmada, foi abordado por dois indivíduos armados enquanto atravessava a passarela. Durante a ação criminosa, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo a vítima, que acabou despencando sobre a pista.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 58ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados após a denúncia de um homem baleado na Avenida Bonocô. A vítima foi socorrida por uma viatura da corporação e encaminhada para uma unidade de saúde.

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador, confirmou que investiga a autoria e a motivação dos disparos. Segundo o órgão, o homem foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

avenida bonocô crime HOMICÍDIO polícia militar Salvador tiro

