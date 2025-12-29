Bahia: açougueiro é executado e criminosos compartilham vídeo do crime

O crime aconteceu no bairro Tomba - Foto: Ilustrativa

Um homem identificado como Márcio Rocha Matos, de 32 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, 28, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O crime ocorreu em via pública e é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) do município.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima trabalhava como açougueiro e estava em uma motocicleta no momento em que foi surpreendida pelos executores. Ainda segundo os relatos iniciais, os autores do crime se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Há informações de que a ação criminosa teria sido filmada pelos suspeitos, com o conteúdo posteriormente compartilhado em redes sociais.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Salmo Trinta e Oito, no Conjunto Fraternidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem ferido por tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada para preservação da cena do crime, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo.

Já a Polícia Civil informou que o corpo de Márcio Rocha Matos foi localizado em via pública no bairro Tomba, com marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. Conforme apuração inicial da DH, dois homens se aproximaram da vítima enquanto ela pilotava a motocicleta e efetuaram os tiros. As guias de perícia e remoção foram expedidas, e diligências e oitivas seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do homicídio.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.