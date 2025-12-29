Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Barraqueiros que espancaram turistas em Porto de Galinhas são identificados

Caso está sendo investigado pelo setor de inteligência da Secretaria de Defesa Social

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/12/2025 - 17:07 h | Atualizada em 29/12/2025 - 17:19
Turistas são agrendidos por barraqueiros em Porto de Galinhas
Turistas são agrendidos por barraqueiros em Porto de Galinhas

O governo de Pernambuco publicou uma nota afirmando que está acompanhando o caso dos dois turistas que foram espancados por barraqueiros em Porto de Galinhas, no último sábado, 26. Um comunicado divulgado no perfil oficial do Instagram do estado nesta segunda-feira, 29, afirma que parte dos agressores foi identificada.

"Até o momento, 14 pessoas já foram identificadas e serão indiciadas em inquérito policial", diz o texto.

As agressões aconteceram na tarde do último sábado, 27, contra o casal de empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, que estavam de férias em Porto de Galinhas.

De acordo com o governo local, o setor de inteligência da Secretaria de Defesa Social (SDS) investiga o caso.

Governadora se pronuncia

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) comentou em seu perfil do Instagram que o caso não está sendo tratado como um incidente, mas sim como um crime.

"Esse é um fato que precisa atuar junto à prefeitura e à polícia. E o diálogo sempre com a prefeitura para que haja, de fato, o ordenamento do comércio e que a gente não tenha incidentes mais acontecendo, incidentes não, crimes acontecendo como esse que aconteceu aqui".

Somado a isso, a governadora ainda disse que o fato é “absolutamente inadmissível” e ainda comentou que “não vamos tratar de um incidente, vamos tratar de um crime grave que aconteceu contra dois turistas que vieram nos visitar".

Em nota, o governo de Pernambuco informou que reforçou as ações de segurança no local. Somado a isso, foi afirmado que, na manhã desta segunda-feira, 29, uma reunião foi feita com a participação da Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Procon) e da prefeitura de Ipojuca.

x