Barraqueiros que espancaram turistas em Porto de Galinhas são identificados

Turistas são agrendidos por barraqueiros em Porto de Galinhas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governo de Pernambuco publicou uma nota afirmando que está acompanhando o caso dos dois turistas que foram espancados por barraqueiros em Porto de Galinhas, no último sábado, 26. Um comunicado divulgado no perfil oficial do Instagram do estado nesta segunda-feira, 29, afirma que parte dos agressores foi identificada.

"Até o momento, 14 pessoas já foram identificadas e serão indiciadas em inquérito policial", diz o texto.

As agressões aconteceram na tarde do último sábado, 27, contra o casal de empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, que estavam de férias em Porto de Galinhas.

De acordo com o governo local, o setor de inteligência da Secretaria de Defesa Social (SDS) investiga o caso.

Governadora se pronuncia

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) comentou em seu perfil do Instagram que o caso não está sendo tratado como um incidente, mas sim como um crime.

"Esse é um fato que precisa atuar junto à prefeitura e à polícia. E o diálogo sempre com a prefeitura para que haja, de fato, o ordenamento do comércio e que a gente não tenha incidentes mais acontecendo, incidentes não, crimes acontecendo como esse que aconteceu aqui".

Somado a isso, a governadora ainda disse que o fato é “absolutamente inadmissível” e ainda comentou que “não vamos tratar de um incidente, vamos tratar de um crime grave que aconteceu contra dois turistas que vieram nos visitar".

Em nota, o governo de Pernambuco informou que reforçou as ações de segurança no local. Somado a isso, foi afirmado que, na manhã desta segunda-feira, 29, uma reunião foi feita com a participação da Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Procon) e da prefeitura de Ipojuca.