Oposição admite vitória 'avassaladora' de Rui Costa para o Senado

Rui Costa ao lado do presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O bloco de oposição, liderado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), já admite, nos bastidores, que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), deve ser o candidato mais votado para o Senado nas eleições de 2026. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE em conversas recentes com integrantes do grupo.

O entendimento, segundo uma das fontes, é de que Rui será eleito sem qualquer esforço, com mais de 50% dos votos, o que impede a oposição de sonhar com as duas cadeiras em jogo para o Senado. A popularidade do ministro, reeleito com a maior votação da história da Bahia em 2018, junto com sua atuação dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde se tornou um dos principais nomes, são fatores citados por alguns dos nomes consultados pelo Portal A TARDE.

A tendência é que o ex-ministro João Roma (PL), hoje pré-candidato ao Senado na chapa da oposição se dedique a conquistar a segunda colocação, em um embate também considerado difícil pelos opositores contra o já senador Jaques Wagner (PT), também apontado com vantagem por sua força política.

Movimentações recentes

A oposição também tem observado os movimentos recentes de Rui, que além de se colocar como nome para concorrer ao Congresso, tem investido nos últimos meses em visitas seguidas a Salvador, participando de agendas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A mais recente ocorreu já em dezembro, quando participou da vistoria de uma obra de drenagem na capital baiana. Na ocasião, em conversa com o Portal A TARDE, Rui rechaçou o rótulo de 'chapa puro-sangue' formada por ele, Wagner e Jerônimo.

"Quando você vota em pessoas, não dá para falar de puro sangue, você está falando de nomes que são ex-governadores. Não tem questão partidária, se trata de quem é ex-governador e cumprirá um papel com o presidente Lula", argumentou Rui Costa na ocasião.