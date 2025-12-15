Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Rui Costa rechaça chapa ‘puro-sangue’ na Bahia: “Não tem questão partidária”

Ministro-chefe da Casa Civil é pré-candidato ao Senado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

15/12/2025 - 13:10 h | Atualizada em 15/12/2025 - 13:32
Rui Costa descarta rótulo de chapa 'puro-sangue'
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), rechaçou, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 15, o rótulo de 'puro-sangue' dado a uma eventual chapa majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), tendo ele e o já senador Jaques Wagner (PT) como candidatos ao Senado no próximo ano.

Quando você vota em pessoas, não dá para falar de puro sangue, você está falando de nomes que são ex-governadores. Não tem questão partidária, se trata de quem é ex-governador e cumprirá um papel com o presidente Lula
Rui Costa

Segundo Rui, a possível composição não tem viés 'partidário', mesmo sendo formada por três petistas, e sim legado político dos nomes indicados pelo PT.

O ministro, que reforçou que pretende ser candidato a uma das duas cadeiras em jogo no Congresso Nacional, condicionou a confirmação a uma conversa definitiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia Também:

Jerônimo Rodrigues define prazo para anúncio da chapa na Bahia
Jerônimo projeta expansão de Lula e crê em chapa nacional forte
Deputada baiana é acusada de promover marido político

"Não tenho essa de puro-sangue ou não, até porque a votação é em pessoas no Brasil. Eu gostaria que a votação fosse em partido, porque na Europa você vota nos partidos, não nas pessoas, não exista essa de você votar na pessoa física, você vota no partido que representa uma política, uma ideologia. No Brasil, é que você vota em pessoas", afirmou Rui Costa.

Chapa puro-sangue

Parte do PT baiano tem atuado com entusiasmo para a formação da chamada chapa 'imbatível' com o governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jaques Wagner e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

A majoritária 100% petista faz parte de uma orientação nacional do partido, que tem como um dos objetivos fortalecer a base dentro do Congresso Nacional.

"Eu fiquei de voltar a conversar com o presidente Lula sobre isso no início do ano. Minha programação, a única condição que preciso é ter uma última conversa com o presidente, ele tem buscado reforçar as candidaturas nos estados, e minha candidatura se enquadra dentro dessa estratégia da gente reforçar o Congresso Nacional", afirmou.

Tags:

Bahia eleições JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Lula Rui Costa

x