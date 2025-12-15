Jerônimo Rodrigues define prazo para anúncio da chapa na Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) fala sobre composição de chapa - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reforçou, nesta segunda-feira, 15, a intenção de anunciar a composição da chapa majoritária (vice/senado/suplentes) para as eleições estaduais de 2026 na Bahia.

Jerônimo, que pontuou não ter "pressa" nas discussões, que envolvem espaços na vice e nas vagas para o Senado, afirmou que esse prazo, a depender das conversas, pode ser adiantado para janeiro ou fevereiro.

A expectativa dentro da base é de que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o senador Jaques Wagner (PT), que pretende ser candidato à reeleição, sejam os escolhidos para a montagem da majoritária.

"Até março. Quem come apressado pode comer cru, o senador tem muita experiência, mas se a gente conseguir fechar em janeiro ou fevereiro, eu tenho um prazo legal", explicou Jerônimo em conversa com a imprensa, durante agenda em Salvador.

"Não adianta a gente ficar com a agonia, não, porque nós não podemos errar. Esse grupo aqui tem a característica de poder fazer as coisas bem pensadas, ouvir todas as sugestões e contribuições e sairmos com a chapa competitiva e com o grupo unido", afirmou.

Eleições 2026

Jerônimo Rodrigues (PT), candidato natural à reeleição, deve ter ao seu lado os ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), seguindo a orientação nacional do PT de fortalecer o Senado Federal no pleito de 2026.