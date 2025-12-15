Defesa define data para enviar novo pedido de cirurgia de Bolsonaro

Jair Bolsonaro - Foto: STF

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) informou que vai protocolar nesta segunda-feira, 15, um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para autorização de cirurgia após exames confirmarem duas hérnias inguinais.



A ultrassonografia foi realizada no domingo, 14, na sede da Polícia Federal em Brasília, com equipamento portátil autorizado pelo Supremo.

Segundo os advogados, o quadro tem indicação de tratamento cirúrgico definitivo. A defesa afirma que o pedido será reapresentado com base nos exames atualizados, após Moraes ter determinado a realização de perícia médica pela PF. Os advogados solicitam que o procedimento seja feito no Hospital DF Star, com internação pelo período necessário de recuperação.

Bolsonaro preso desde novembro

O ministro Alexandre de Moraes determinou, no dia 25 de novembro, o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro por golpe de Estado na Superintendência da PF em Brasília, onde ele já se encontrava preso em caráter preventivo desde o dia 22 daquele mês.

A decisão de Moraes acontece com o fim do prazo para a apresentação de recursos da defesa do ex-presidente e demais condenados pela trama golpista. A partir de agora, Bolsonaro passa a cumprir os 27 anos e três meses de prisão.