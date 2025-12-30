Menu
POLÍTICA

Filhos de Bolsonaro desabafam após nova cirurgia

Ex-presidente passou por novo procedimento em hospital

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/12/2025 - 18:45 h
Ex-presidente Bolsonaro permanece internado
Ex-presidente Bolsonaro permanece internado

Filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que se declara autoexilado nos Estados Unidos, usaram as redes sociais após o pai passar por um novo procedimento cirúrgico, nesta terça-feira, 30.

Em um post no X, antigo Twitter, Carlos questionou ao compartilhar uma notícia sobre a nova cirurgia de bloqueio do nervo frênico, que tem como objetivo interromper os soluços do ex-presidente, "quando a tortura vai acabar".

Bolsonaro passa por nova cirurgia após volta de soluços

"Meu Deus! Quando essa tortura vai acabar?", questionou em tom de desabafo nas redes.

Em um vídeo divulgado também no X, Eduardo Bolsonaro fez ataques a Alexandre de Moraes e reforçou o desejo de que Bolsonaro, preso desde o final de novembro, cumprindo a pena de 27 anos e três meses pelos crimes que envolvem a tentativa de golpe de Estado liderada por ele, seja liberado transferido para a prisão domiciliar.

Eduardo ainda prometeu que Moraes "será responsabilizado" pelo que ele chamou de "abusos".

"O psicológico afeta o físico [...] Tem que ficar registrado, porque Moraes quer torturar Jair Bolsonaro. Esses abusos, um dia, serão responsabilizados", disparou o ex-deputado.

Nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no centro cirúgico do Hospital DF Star, onde se encontra internado, após uma nova crise de soluços na tarde desta terça-feira, 30.

A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais. Essa é a terceira intervenção para reduzir as crises do ex-presidente em um intervalo de quatro dias.

Tags:

Bolsonaro eduardo bolsonaro soluço

x