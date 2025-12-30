Filhos de Bolsonaro desabafam após nova cirurgia

Ex-presidente Bolsonaro permanece internado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que se declara autoexilado nos Estados Unidos, usaram as redes sociais após o pai passar por um novo procedimento cirúrgico, nesta terça-feira, 30.

Em um post no X, antigo Twitter, Carlos questionou ao compartilhar uma notícia sobre a nova cirurgia de bloqueio do nervo frênico, que tem como objetivo interromper os soluços do ex-presidente, "quando a tortura vai acabar".

"Meu Deus! Quando essa tortura vai acabar?", questionou em tom de desabafo nas redes.

Em um vídeo divulgado também no X, Eduardo Bolsonaro fez ataques a Alexandre de Moraes e reforçou o desejo de que Bolsonaro, preso desde o final de novembro, cumprindo a pena de 27 anos e três meses pelos crimes que envolvem a tentativa de golpe de Estado liderada por ele, seja liberado transferido para a prisão domiciliar.

Eduardo ainda prometeu que Moraes "será responsabilizado" pelo que ele chamou de "abusos".

"O psicológico afeta o físico [...] Tem que ficar registrado, porque Moraes quer torturar Jair Bolsonaro. Esses abusos, um dia, serão responsabilizados", disparou o ex-deputado.

Nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no centro cirúgico do Hospital DF Star, onde se encontra internado, após uma nova crise de soluços na tarde desta terça-feira, 30.

A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais. Essa é a terceira intervenção para reduzir as crises do ex-presidente em um intervalo de quatro dias.