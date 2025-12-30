POLÍTICA
Prefeitura de Alagoinhas anuncia tarifa zero do ônibus aos domingos e feriados
Medida já tem data para entrar em vigor na cidade
Por Cássio Moreira
A Prefeitura do município de Alagoinhas anunciou, nesta terça-feira, 30, a adoção da chamada 'tarifa zero' no sistema de transporte público aos domingos e feriados. A medida tem como objetivo proporcionar economia e maior mobilidade para a população.
É um investimento no bem-estar e na qualidade de vida da nossa população, e uma forma de tornar Alagoinhas mais dinâmica e acessível para todos
A tarifa zero passará a valer a partir do dia 5 de janeiro de 2026, segundo o prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), que encerra o primeiro ano do seu mandato. O gestor afirmou que a implantação do projeto visa o bem-estar e a qualidade de vida da população local.
“A Tarifa Zero aos domingos e feriados é um passo significativo em nossa política de inclusão social e de incentivo à vida comunitária. Queremos que todos os alagoinhenses e turistas possam desfrutar de nossa cidade, visitar suas famílias, acessar espaços de lazer e cultura, independentemente de sua condição financeira", destacou o prefeito.
Marco para a mobilidade
O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Ordem Pública de Alagoinhas, Hilton Ribeiro, citou a decisão como um "marco" para o transporte da cidade, impactando diretamente moradores e turistas.
“A implementação da Tarifa Zero aos domingos e feriados é um marco para a mobilidade urbana de Alagoinhas, uma medida importante para que nossos cidadãos e turistas possam se deslocar com muito mais facilidade e liberdade pela cidade”, afirmou o secretário.
