EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Alagoinhas inicia mobilização para avaliações do Sabe/Saeb 2025

Provas serão aplicadas entre os dias 06 de outubro a 14 de novembro

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 14:36 h
Estudantes em sala de aula
Estudantes em sala de aula

A Prefeitura de Alagoinhas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início a mobilização de engajamento e preparação para as avaliações do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025.

A iniciativa faz parte das estratégias para incentivar gestores, professores, famílias e estudantes das escolas municipais a participarem das provas nacionais, que serão aplicadas entre os dias 06 de outubro a 14 de novembro.

A secretária municipal de Educação, Rita Bastos, destacou as ações e investimentos feitos na educação para melhorar a aprendizagem.

“Estamos fazendo formação continuada para professores, reuniões periódicas com as duplas gestoras, aplicação de avaliação em rede, acompanhamento escolar sistemático às escolas pela equipe das técnicas de acompanhamento e de formadores, entre outras ações”, afirmou.

O prefeito da cidade, Gustavo Carmo (PSD), explicou como as provas são importantes para gerar um diagnóstico mais preciso da educação.

“As avaliações funcionam como monitoramento da qualidade da educação na cidade. É o resultado que afere o nosso desempenho, apontando os caminhos que devemos seguir para continuar avançando nas aprendizagens dos nossos estudantes. Os indicadores não devem ser vistos apenas como um número, mas como um símbolo de qualidade, que se traduz na aprendizagem, permanência e sucesso dos nossos estudantes”, disse.

Sabe e Saeb

O Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe) é uma avaliação externa do Estado da Bahia, voltada às turmas do 2º, 5º e 9º ano. Já o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), é uma avaliação nacional, aplicada nas turmas do 5⁰, 9⁰ e 3⁰ ano do Ensino Médio. Para as turmas do 2⁰ ano, a avaliação é amostral.

x