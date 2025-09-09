A TARDE Educação promove formação em Itabuna

Profissionais da educação de Itabuna - Foto: Divulgação

O Centro Cultural Adonias Filho, em Itabuna, no sul da Bahia, foi palco das formações continuadas promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 9. O encontro reuniu profissionais da educação da rede municipal de ensino.

O objetivo das atividades foi qualificar os educadores para utilizar o jornalismo - online e impresso - como ferramenta pedagógica interdisciplinar, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A proposta destacou, ainda, a importância do jornal como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da leitura crítica e da produção textual.

A professora de geografia, Chaiana Cardim Santos, da Escola Municipal Luiz Viana Filho, agradeceu pela iniciativa e ressaltou que “estamos resgatando e incentivando a questão da leitura a partir de um objeto de estudo que seria o jornal. É uma coisa que a gente vem percebendo que está se perdendo no ensino, no padrão dessa nova geração do século contemporâneo, onde as informações são cada vez mais curtas e rápidas”.

“O jornal tem uma versalidade que traz e proporciona essa interdisciplinaridade, essa transversalidade dos conteúdos se dialogarem, de trabalhar com temas sociais, de estar fazendo essa ponte entre escola e sociedade. A educação em si, o objetivo principal dela é preparar esse jovem para o cidadão, para a cidadania, para que ele possa não só aprender, mas também desenvolver e participar solidariamente”, acrescentou.

Participando pela segunda vez das atividades do Programa, a professora Norma Betânia, da Escola Municipal Lourival Oliveira Soares, destacou o diferencial do encontro.

“A temática abordada hoje abriu ainda mais o leque de como o jornal é um grande aliado na minha formação pedagógica [...] Trabalhar com o jornal nos ajuda de forma libertadora. Eu chamo libertadora porque tirar os tabus que, às vezes, o aluno traz para a sala de aula. Eles escolhem meios de informações que não são legais, muitas das vezes são fakes. Mas o jornal traz um conhecimento mais amplo para o meu aluno, em que ele vai melhorar e evoluir no caminho dele, na formação dele também”, avaliou.

Também presente, a articuladora do A TARDE Educação, Dora Mônica, ressaltou a importância da aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

“O encontro possibilitou aos professores compreender o gênero e o suporte do jornal, as possibilidades do trabalho transdisciplinar e interdisciplinar e discutir as várias possibilidades do que pode possibilitar o trabalho com o jornal. [...] A gente espera que esse trabalho possa reverberar na sala de aula, que eles possam fazer essa transposição de tudo o que eles aprenderam com as formadoras no dia de hoje para a sala de aula”, disse.

As atividades foram conduzidas pela coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, e pela pedagoga do Programa e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia.