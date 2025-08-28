Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
ALAGOINHAS

Novo hospital em cidade baiana vai oferecer serviços inéditos

Parte estrutural já foi finalizada e serviços estão concentrados na fase de acabamentos

Redação

Por Redação

28/08/2025 - 10:42 h
Prefeito do município, Gustavo Carmo, visitou canteiro de obras nesta quarta-feira, 27
Pelo menos 80% do projeto de construção do Hospital Regional de Alagoinhas está executado. A obra do governo do Estado tem previsão de entrega para janeiro de 2026. O prefeito do município, Gustavo Carmo visitou o canteiro de obras nesta quarta-feira, 27, ao lado da secretária de Obras e Projetos, Gal Reis, e do chefe de Gabinete, Juracy Nascimento.

De acordo com o engenheiro George Nogueira, gerente da obra, a parte estrutural já foi finalizada e os serviços estão concentrados na fase de acabamentos.

“A estrutura básica da obra já foi finalizada, e chegamos na fase de acabamento, que inclui, por exemplo, a instalação de revestimento das paredes, dos pisos, de louças e metais dos banheiros e mobiliário fixo”, detalhou.

A área construída da unidade é de 24 mil metros quadrados. Com 900 cômodos, o hospital vai contar com 180 leitos, sendo 30 de UTI, e vai funcionar como referência em alta complexidade nas áreas de Neurologia, Neurocirurgia, Oncologia e Cardiologia.

Além dos atendimentos de urgência e emergência, vão ser oferecidos novos serviços à população, como hemodinâmica, agência transfusional, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia e serviço de estomaterapia, recursos que hoje não estão disponíveis na região.

Gustavo Carmo destaca a importância da obra para Alagoinhas e municípios circunvizinhos.

“Essa é uma obra grandiosa, de um hospital que atenderá a toda região, com especialidades diversas, incluindo oncologia. Estamos ansiosos para que ela fique pronta e assim cuide com ainda mais dignidade da população, especialmente de Alagoinhas”, finalizou.

x