NOVA CIRURGIA
Quadro delicado: Bolsonaro apresenta complicações e fará novo procedimento
Ex-presidente já foi submetido a quatro procedimentos cirúrgicos desde o Natal
Por Gustavo Nascimento
A equipe médica de Jair Bolsonaro (PL) atualizou o quadro de saúde do ex-presidente, que foi submetido, na tarde desta terça-feira, 30, a uma cirurgia que durou cerca de três horas. Segundo os médicos, ele ainda passará por mais um procedimento na quarta-feira, 31.
Confira o boletim médico na íntegra:
“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional. Apresentou novos episódios de soluços, sendo submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais. Deverá ser submetido a endoscopia digestiva alta, amanhã (31), para avaliação do refluxo gastroesofágico. Segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose.”
Leia Também:
Situação do ex-presidente
Bolsonaro está internado desde o Natal, quando precisou realizar a cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral, e deve seguir internado até o início de 2026. Ao todo, o ex-presidente passou por quatro procedimentos neste período.
- 25/12 - cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral;
- 27/12 - bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo;
- 29/12 - bloqueio do nervo frênico do lado direito;
- 30/12 - reforço do bloqueio.
Condenado e preso pela trama golpista, Bolsonaro recebeu a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar o procedimento.
Ele tem sido acompanhado pela esposa Michelle Bolsonaro e pelos filhos, que precisam seguir determinações para ter contato com o ex-presidente, como não levar o celular para o quarto do ex-presidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes