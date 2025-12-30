Quadro delicado: Bolsonaro apresenta complicações e fará novo procedimento

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado - Foto: Reprodução | Redes sociais

A equipe médica de Jair Bolsonaro (PL) atualizou o quadro de saúde do ex-presidente, que foi submetido, na tarde desta terça-feira, 30, a uma cirurgia que durou cerca de três horas. Segundo os médicos, ele ainda passará por mais um procedimento na quarta-feira, 31.

Confira o boletim médico na íntegra:

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional. Apresentou novos episódios de soluços, sendo submetido a uma complementação do bloqueio anestésico dos nervos frênicos bilaterais. Deverá ser submetido a endoscopia digestiva alta, amanhã (31), para avaliação do refluxo gastroesofágico. Segue em fisioterapia respiratória, terapia de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose.”

Situação do ex-presidente

Bolsonaro está internado desde o Natal, quando precisou realizar a cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral, e deve seguir internado até o início de 2026. Ao todo, o ex-presidente passou por quatro procedimentos neste período.

25/12 - cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral;

27/12 - bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo;

29/12 - bloqueio do nervo frênico do lado direito;

30/12 - reforço do bloqueio.

Condenado e preso pela trama golpista, Bolsonaro recebeu a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar o procedimento.

Ele tem sido acompanhado pela esposa Michelle Bolsonaro e pelos filhos, que precisam seguir determinações para ter contato com o ex-presidente, como não levar o celular para o quarto do ex-presidente.