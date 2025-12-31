Bolsonaro ganha previsão de alta após nova cirurgia

Bolsonaro passou por cinco cirurgias nos últimos dias - Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passou por cinco procedimentos cirúrgicos nos últimos sete dias, deve receber alta médica do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quinta-feira, 1. A informação foi confirmada pelos médicos que cuidam do caso.

Em coletiva, nesta quarta, 31, o cirurgião Cláudio Birolini afirmou que a tendência é a manutenção da previsão de alta para o primeiro dia de 2026. O destino do político, que cumpre pena pelos crimes dentro da trama golpista, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, ainda é desconhecido.

Bolsonaro passou por mais uma cirurgia nesta quarta, 31, para novo bloqueio do nervo frênico.

"Amanhã [quinta], ele completa sete dias dessa cirurgia [de hérnia], está correndo tudo bem do ponto de vista de pós-operatório, e a gente está mantendo a previsão de alta para amanhã", afirmou o médico.

Picos de pressão

Bolsonaro teria apresentado picos de pressão arterial após as cirurgias realizadas nos últimos dias, segundo o cardiologista Brasil Caiado.

Os médicos também apontaram que o resultado das cirurgias de bloqueio do nervo frênico não correspondeu às expectativas da equipe, que esperava conter os soluços do ex-presidente por meio da intervenção.

"Eram os recursos que nós tínhamos disponíveis na literatura médica", explicou o médico ao comentar sobre as cirurgias.