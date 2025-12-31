Prefeito anula nomeação polêmica de filho de procuradora para vaga PcD - Foto: Reprodução/Freepik

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), cancelou a nomeação de Lucas Vieira Silva para o cargo efetivo de procurador judicial do município. Ele havia sido nomeado para uma vaga reservada a Pessoa Com Deficiência (PCD), após um concurso realizado em dezembro de 2022.

O detalhe é que Lucas, segundo o Metrópoles, disputou como candidato de ampla concorrência à época. No entanto, três anos depois, solicitou, a mudança de modalidade, após ter ficado na 63ª posição. Para isso, apresentou um laudo que comprovava a deficiência.

Além disso, o rapaz tem como pais o juiz Rildo Vieira da Silva e de Maria Nilda Silva — ela é procuradora do Ministério Público de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Repercussão e recuo

O caso acabou repercutindo nacionalmente e foi levado por vereadores da oposição ao Ministério Público do estado de Pernambuco (MP-PE).

O prefeito João Campos, por sua vez, decidiu pela anulação da nomeação, com a decisão sendo oficializada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 30.

Com o cancelamento da nomeação, a vaga de procurador do município foi destinada a Marko Venicio dos Santos, o único candidato PCD classificado na primeira homologação do concurso.