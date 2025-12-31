Menu
PRIVILÉGIO?

Prefeito anula nomeação polêmica de filho de procuradora para vaga PcD

Gestor havia nomeado filho de procuradora que apresentou laudo de deficiência três anos após concurso

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/12/2025 - 13:44 h
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), cancelou a nomeação de Lucas Vieira Silva para o cargo efetivo de procurador judicial do município. Ele havia sido nomeado para uma vaga reservada a Pessoa Com Deficiência (PCD), após um concurso realizado em dezembro de 2022.

O detalhe é que Lucas, segundo o Metrópoles, disputou como candidato de ampla concorrência à época. No entanto, três anos depois, solicitou, a mudança de modalidade, após ter ficado na 63ª posição. Para isso, apresentou um laudo que comprovava a deficiência.

Além disso, o rapaz tem como pais o juiz Rildo Vieira da Silva e de Maria Nilda Silva — ela é procuradora do Ministério Público de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Repercussão e recuo

O caso acabou repercutindo nacionalmente e foi levado por vereadores da oposição ao Ministério Público do estado de Pernambuco (MP-PE).

O prefeito João Campos, por sua vez, decidiu pela anulação da nomeação, com a decisão sendo oficializada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira, 30.

Com o cancelamento da nomeação, a vaga de procurador do município foi destinada a Marko Venicio dos Santos, o único candidato PCD classificado na primeira homologação do concurso.

