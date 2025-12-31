BRASIL
Explosão em supermercado deixa feridos em estado grave
Incêndio teria sido causado por fenômeno chamado backdraft
Por Cássio Moreira
Uma explosão em um supermercado, causada por um incêndio, no município de Santana do Livramento (RS), fronteira com o Uruguai, nesta quarta-feira, 31, deixou dois bombeiros em estado grave por conta dos ferimentos, passando por cirurgia.
De acordo com informações do Hospital Santa Casa, 17 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo 13 bombeiros. Um deles acabou sendo transferido para uma unidade de saúde em Porto Alegre, capital gaúcha.
Quatro pessoas que estavam dentro do mercado foram atendidas por inalação de fumaça. Por conta do ocorrido, a Santa Casa está operando em capacidade máxima.
Causa do incêndio
Segundo as primeiras informações, o incêndio teria sido ocasionado por um 'backdraft', como é chamada a invasão de ar em um ambiente com pouca ventilação e concentração de gases aquecidos, em um gerador de energia.
