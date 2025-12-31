Explosão em supermercado deixa feridos em estado grave

Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31 - Foto: Reprodução

Uma explosão em um supermercado, causada por um incêndio, no município de Santana do Livramento (RS), fronteira com o Uruguai, nesta quarta-feira, 31, deixou dois bombeiros em estado grave por conta dos ferimentos, passando por cirurgia.

De acordo com informações do Hospital Santa Casa, 17 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo 13 bombeiros. Um deles acabou sendo transferido para uma unidade de saúde em Porto Alegre, capital gaúcha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quatro pessoas que estavam dentro do mercado foram atendidas por inalação de fumaça. Por conta do ocorrido, a Santa Casa está operando em capacidade máxima.

Causa do incêndio

Segundo as primeiras informações, o incêndio teria sido ocasionado por um 'backdraft', como é chamada a invasão de ar em um ambiente com pouca ventilação e concentração de gases aquecidos, em um gerador de energia.