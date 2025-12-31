Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Explosão em supermercado deixa feridos em estado grave

Incêndio teria sido causado por fenômeno chamado backdraft

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/12/2025 - 18:11 h
Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31
Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31 -

Uma explosão em um supermercado, causada por um incêndio, no município de Santana do Livramento (RS), fronteira com o Uruguai, nesta quarta-feira, 31, deixou dois bombeiros em estado grave por conta dos ferimentos, passando por cirurgia.

Leia Também:

Homem é preso após apalpar passageira em voo
Pix da Caixa fora do ar: usuários relatam instabilidade no sistema
Bolsonaro ganha previsão de alta após nova cirurgia

De acordo com informações do Hospital Santa Casa, 17 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo 13 bombeiros. Um deles acabou sendo transferido para uma unidade de saúde em Porto Alegre, capital gaúcha.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quatro pessoas que estavam dentro do mercado foram atendidas por inalação de fumaça. Por conta do ocorrido, a Santa Casa está operando em capacidade máxima.

Causa do incêndio

Segundo as primeiras informações, o incêndio teria sido ocasionado por um 'backdraft', como é chamada a invasão de ar em um ambiente com pouca ventilação e concentração de gases aquecidos, em um gerador de energia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bombeiros explosão Incêndio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Incêndio aconteceu nesta quarta-feira, 31
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x