PERIGO

Explosão na orla de Madre de Deus destrói complexo de barracas

Ao portal A TARDE, órgãos afirmaram que 10 bares e restaurantes foram interditados

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/12/2025 - 11:43 h
Uma explosão atingiu um complexo de barracas de praia na orla de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. O caso foi registrado por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira, 30.

Ao portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos. Uma equipe está no local, monitorando a situação.

Cinco barracas estão sendo demolidas, devido à estrutura que ficou comprometida com a explosão. Também ao site, a Polícia Civil afirmou que outros dez bares e restaurantes foram interditados pela Defesa Civil.

Segundo informações iniciais, os equipamentos eram novos e foram comprados para a festa de réveillon da cidade. Eles abrigavam produtos que seriam comercializados no período.

Devido ao incidente, o local está repleto de entulhos espalhados e objetos danificados, como mesas e cadeiras.

Há suspeita de que um vazamento de gás possa ter provocado a explosão mas, até o momento, os orgãos oficiais não confirmaram a causa.

Área foi isolada

A Prefeitura de Madre de Deus informou que acionou equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, serviços de saúde e demais órgãos competentes para atendimento da ocorrência e adoção das primeiras medidas de segurança.

De acordo com a nota, a liberação da área só ocorrerá após a conclusão dos laudos técnicos.

“A Prefeitura de Madre de Deus segue acompanhando a situação de forma permanente, prestando apoio integral às equipes envolvidas e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população”, diz o texto.

x