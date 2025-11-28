Menu
BRASIL

Morre trabalhador ferido em explosão na Esplanada dos Ministérios

Raimundo Chaves estava internado no Hran desde terça-feira, após sofrer queimaduras e intoxicação por cianeto

Luan Julião

Por Luan Julião

28/11/2025 - 15:44 h
Acidente também deixou dezenas de pessoas afetadas pela fumaça -

O funcionário terceirizado Raimundo Nonato do Nascimento Chaves, 52 anos, morreu após quase três dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte. Ele havia sofrido queimaduras em 60% do corpo durante a explosão ocorrida na subestação localizada ao lado do Bloco C da Esplanada dos Ministérios, na última terça-feira, 25.

Raimundo prestava serviço de manutenção no local quando a explosão provocou um incêndio e liberou fumaça tóxica. Além das queimaduras graves, ele foi intoxicado por cianeto. Imagens feitas logo após o acidente mostram o trabalhador com parte da calça destruída pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, outras duas pessoas também foram intoxicadas pela fumaça e precisaram ser encaminhadas ao hospital. A corporação ainda registrou que 24 pessoas inalaram fumaça durante o incidente.

A Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços S.A (CEB IPes) informou que Raimundo utilizava o uniforme antichamas e todos os equipamentos de proteção recomendados no momento do acidente. O órgão reforçou que acompanha a apuração das autoridades e lamentou a morte do colaborador da empresa Diamante Engenharia, manifestando solidariedade a familiares e amigos.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos igualmente divulgou nota de pesar.

Funcionamento da subestação

A CEB IPes explicou que o quadro de comando responsável pela iluminação das empenas dos ministérios fica instalado dentro da subestação usada em conjunto com a Neoenergia. Segundo a empresa pública, a área está sob controle após a ocorrência, e as equipes seguem monitorando a situação.

No Bloco C da Esplanada, onde a explosão ocorreu, funcionam cinco pastas federais: duas secretarias do Ministério da Gestão e Inovação, além dos ministérios do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, da Igualdade Racial, das Mulheres e dos Povos Indígenas.

