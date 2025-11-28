Ônibus de cantora se envolve em acidente e deixa 23 feridos

Ônibus bateu em caminhão tombado e ainda atingiu a lateral de uma picape antes de parar no acostamento - Foto: Reprodução / Artesp

Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira, 28, na altura do km 184 da rodovia Castello Branco, em Bofete, interior de São Paulo. Entre os veículos atingidos estava o ônibus que transportava a cantora sertaneja Amanda Alves e sua equipe.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a série de colisões teve início quando um caminhão Mercedes-Benz bateu na traseira de uma carreta. Após o choque, a carreta conseguiu encostar no acostamento, enquanto o caminhão acabou tombando na pista.

Pouco depois, um segundo caminhão, modelo Scania, que seguia na mesma direção, não conseguiu desviar e colidiu com o Mercedes já tombado. O impacto fez com que o Scania parasse sobre o canteiro central.

Na sequência, o ônibus da cantora, que vinha logo atrás, também atingiu o primeiro caminhão envolvido. Com o descontrole, o coletivo ainda raspou a lateral de uma picape SW4 antes de parar no acostamento. A caixa de ar do veículo foi perfurada após a batida.

A equipe de Amanda Alves viajava de volta de um show realizado em Lins, no interior paulista, com destino a outra apresentação marcada para uma casa de shows em São Paulo. O assessor da artista informou que ela estava no ônibus no momento do acidente, mas não sofreu ferimentos graves. Ao todo, 14 pessoas da equipe estavam a bordo, e todas passam bem.

Artesp confirma 23 feridos entre ocupantes de cinco veículos | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ainda de acordo com a Artesp, 15 passageiros do ônibus ficaram feridos, além de cinco ocupantes da picape, uma pessoa da carreta e uma de cada um dos caminhões. As vítimas apresentaram ferimentos leves ou moderados.

A ocorrência ainda estava em atendimento até a última atualização.