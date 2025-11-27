Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCÊNDIO

Explosão deixa pizzaria destruída em município baiano; vídeo

Vazamento de gás teria sido a causa

Redação Portal Massa

Por Redação Portal Massa

27/11/2025 - 7:13 h | Atualizada em 27/11/2025 - 7:32
Imagem ilustrativa da imagem Explosão deixa pizzaria destruída em município baiano; vídeo
-

Uma pizzaria ficou destruída após uma explosão, nesta quarta-feira, 26. O estabelecimento, que fica em Caldas do Jorro, distrito turístico da cidade de Tucano, na Bahia, teve parte da estrutura danificada.

Em contato com um morador de Caldas do Jorro, a reportagem foi informada que algumas pessoas se feriram, mas sem gravidade. A causa da explosão seguida de incêndio teria sido o vazamento de gás em um forno.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Portal MASSA! entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil e com a Pizzaria e Gelateria Gustare, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.

Veja vídeo:

Leia Também:

Ameaça de bomba e explosão com 30 vítimas causam caos em Brasília
Explosão em indústria deixa 22 feridos e provoca incêndio; vídeo
Homem tem queimaduras graves após explosão de botijão de gás na Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caldas do jorro explosão Incêndio pizzaria vazamento de gás

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x