INCÊNDIO
Explosão deixa pizzaria destruída em município baiano; vídeo
Vazamento de gás teria sido a causa
Por Redação Portal Massa
Uma pizzaria ficou destruída após uma explosão, nesta quarta-feira, 26. O estabelecimento, que fica em Caldas do Jorro, distrito turístico da cidade de Tucano, na Bahia, teve parte da estrutura danificada.
Em contato com um morador de Caldas do Jorro, a reportagem foi informada que algumas pessoas se feriram, mas sem gravidade. A causa da explosão seguida de incêndio teria sido o vazamento de gás em um forno.
O Portal MASSA! entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil e com a Pizzaria e Gelateria Gustare, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.
Veja vídeo:
