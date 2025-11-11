Homem tem queimaduras graves após explosão de botijão de gás na Bahia

Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus - Foto: Reprodução

Uma explosão provocada por vazamento de gás acidente destruiu completamente uma casa e deixou um homem de 52 anos gravemente ferido, em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Gilberto Silva Gomes, de 52 anos, teve queimaduras de segundo e terceiro grau.

Segundo familiares, horas antes do incidente, Gilberto havia trocado o botijão de gás e saiu de casa com a esposa, mas, ao retornar, por volta das 23h, notaram notou um leve cheiro de gás. Neste momento, por precaução, ele pediu que a companheira permanecesse do lado de fora do imóvel, enquanto abria portas e janelas para tentar ventilar o ambiente.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, minutos depois, acreditando que não tinha mais perigo, ele resolveu acender um cigarro em um dos quartos, causando a explosão. O impacto foi tão intenso que a residência ficou completamente destruída. A mulher não se feriu.

Mesmo gravemente ferido, Gilberto conseguiu sair do local por conta própria. Ele recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde de Barra do Choça e, no domingo, 9, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passou por uma cirurgia nos braços e aguarda para fazer outros procedimentos no pescoço.