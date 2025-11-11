Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPLOSÃO

Homem tem queimaduras graves após explosão de botijão de gás na Bahia

Explosão aconteceu após homem acender cigarro dentro de casa; imóvel ficou destruído

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/11/2025 - 19:49 h
Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus
Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus -

Uma explosão provocada por vazamento de gás acidente destruiu completamente uma casa e deixou um homem de 52 anos gravemente ferido, em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Gilberto Silva Gomes, de 52 anos, teve queimaduras de segundo e terceiro grau.

Segundo familiares, horas antes do incidente, Gilberto havia trocado o botijão de gás e saiu de casa com a esposa, mas, ao retornar, por volta das 23h, notaram notou um leve cheiro de gás. Neste momento, por precaução, ele pediu que a companheira permanecesse do lado de fora do imóvel, enquanto abria portas e janelas para tentar ventilar o ambiente.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, minutos depois, acreditando que não tinha mais perigo, ele resolveu acender um cigarro em um dos quartos, causando a explosão. O impacto foi tão intenso que a residência ficou completamente destruída. A mulher não se feriu.

Leia Também:

Cooperativa baiana apresenta polpa de fruta sustentável da Caatinga
Salvador e RMS recebem centro de detecção gratuita do câncer de pulmão
Homem investigado por armazenar pornografia infantil é preso com armas

Mesmo gravemente ferido, Gilberto conseguiu sair do local por conta própria. Ele recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde de Barra do Choça e, no domingo, 9, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passou por uma cirurgia nos braços e aguarda para fazer outros procedimentos no pescoço.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente Doméstico atendimento de emergência Bahia BARRA DO CHOÇA cirurgia explosão Gilberto Silva Gomes hge homem ferido hospital geral do estado incêndio doméstico prevenção de acidentes queimaduras de segundo grau queimaduras de terceiro grau residência destruída segurança doméstica vazamento de gás

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus
Play

Vídeo: incêndio em feira popular deixa três pessoas feridas na Bahia

Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus
Play

Água da chuva invade casas em Lauro de Freitas e desespera moradores

Homem teve queimaduras de 2º e 3º graus
Play

Caos: chuva forte deixa Lauro de Freitas paralisada e carros submersos

x