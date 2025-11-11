Salvador e RMS recebem centro de detecção gratuita do câncer de pulmão

Centro é referência nacional - Foto: Divulgação ProPulmonar

Será lançado nesta quarta-feira, 13, em Salvador e no Região Metropolitana, o primeiro centro de referência nacional do Brasil voltado ao rastreamento e à detecção precoce do câncer de pulmão. O Instituto ProPulmão é o primeiro modelo brasileiro de rastreamento e cuidado integrado para doenças torácicas, oncológicas e cardiovasculares que une ciência, tecnologia e compaixão para conectar a detecção precoce ao diagnóstico e à coordenação do cuidado a longo prazo, utilizando inteligência artificial (IA) para ajudar na identificação de pacientes com maior risco.

O ProPulmonar, que é financiado pela Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation), vai funcionar em parceria com a Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC). Há mais de uma década, o Instituto vem aprimorado o trabalho de diagnóstico precoce em comunidades remotas em todo o país.

Os atendimentos são gratuitos e voltados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e vão acontecer em uma sede localizada em Lauro de Freitas, na RMS, e na Fundação Baiana de Cardiologia, em Salvador. A previsão é que os atendimentos sejam iniciados ainda este ano.

Câncer de pulmão

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo, sendo o mais comum e letal, com cerca de 1,7 milhão de novos casos, por ano.

Ainda de acordo com o órgão, no Brasil, o câncer pulmonar é a quarta causa de morte. Até o final deste ano, são esperados mais de 32 mil novos casos, sendo quase 90% diagnosticados em estágios avançados.

A Bahia, uma das regiões do país com menor acesso a serviços de saúde, concentra 17,9% dos casos nacionais.