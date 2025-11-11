Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMBATE AO CÂNCER

Salvador e RMS recebem centro de detecção gratuita do câncer de pulmão

Atendimentos vão acontecer na Fundação Baiana de Cardiologia e em Lauro de Freitas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/11/2025 - 18:14 h
Centro é referência nacional
Centro é referência nacional -

Será lançado nesta quarta-feira, 13, em Salvador e no Região Metropolitana, o primeiro centro de referência nacional do Brasil voltado ao rastreamento e à detecção precoce do câncer de pulmão. O Instituto ProPulmão é o primeiro modelo brasileiro de rastreamento e cuidado integrado para doenças torácicas, oncológicas e cardiovasculares que une ciência, tecnologia e compaixão para conectar a detecção precoce ao diagnóstico e à coordenação do cuidado a longo prazo, utilizando inteligência artificial (IA) para ajudar na identificação de pacientes com maior risco.

O ProPulmonar, que é financiado pela Bristol Myers Squibb Foundation (BMS Foundation), vai funcionar em parceria com a Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC). Há mais de uma década, o Instituto vem aprimorado o trabalho de diagnóstico precoce em comunidades remotas em todo o país.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os atendimentos são gratuitos e voltados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e vão acontecer em uma sede localizada em Lauro de Freitas, na RMS, e na Fundação Baiana de Cardiologia, em Salvador. A previsão é que os atendimentos sejam iniciados ainda este ano.

Câncer de pulmão

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo, sendo o mais comum e letal, com cerca de 1,7 milhão de novos casos, por ano.

Leia Também:

Proteína encontrada em câncer ajuda a cicatrizar feridas
Paracetamol na gravidez causa autismo? Veja o que diz estudo
OMS alerta: 15 milhões de adolescentes já usam cigarro eletrônico

Ainda de acordo com o órgão, no Brasil, o câncer pulmonar é a quarta causa de morte. Até o final deste ano, são esperados mais de 32 mil novos casos, sendo quase 90% diagnosticados em estágios avançados.

A Bahia, uma das regiões do país com menor acesso a serviços de saúde, concentra 17,9% dos casos nacionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bristol Myers Squibb Foundation câncer de pulmão casos de câncer no Brasil cuidados integrados Detecção precoce diagnóstico precoce doenças torácicas Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer Instituto ProPulmão Inteligência Artificial Lauro de Freitas oms oncologia prevenção do câncer rastreamento Salvador saúde pública sus tecnologia em saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Centro é referência nacional
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Centro é referência nacional
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Centro é referência nacional
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Centro é referência nacional
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x