SAÚDE
SAÚDE

Paracetamol na gravidez causa autismo? Veja o que diz estudo

Estudo mostrou se o uso de paracetamol durante a gestação pode estimular transtornos

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 14:46 h
Paracetamol na gravidez causa autismo ou não?
Paracetamol na gravidez causa autismo ou não?

A revista britânica de saúde, “The British Medical Journal”, publicou uma ampla revisão na última segunda-feira, 10, reforçando que não há provas consistentes de que o uso de paracetamol durante a gravidez possa aumentar o risco de autismo ou TDAH em crianças.

O estudo reuniu dados de nove revisões sistemáticas que, juntas, compilam mais 40 pesquisas observacionais sobre o tema e concluiu que a qualidade das evidências são baixas e que os resultados anteriores devem ser estudados com cautela.

Controle de fatores importantes

Os cientistas apontaram que a maior parte dos estudos avaliados não controlaram fatores importantes, como:

  • predisposição genética;
  • ambiente familiar.

Quando esses elementos foram considerados, como em pesquisas com irmãos, o suposto vínculo entre o medicamento e os transtornos basicamente desapareceram.

De acordo com os autores, isso mostra que o paracetamol, por si só, não é responsável por alterações no desenvolvimento neurológico. Na verdade, a relação pode estar ligada a outros fatores, como infecções durante a gestação, que também podem influenciar o cérebro do bebê em formação.

Medicamento muito usado

O paracetamol é muito utilizado por gestantes pelo motivo de ser uma das opções mais seguras para o alívio de dores e redução da febre. Outros analgésicos e anti inflamatórios, como ibuprofeno, não são aconselhados para certos períodos da gravidez.

A recomendação dos especialistas segue o mesmo, o medicamento deve ser usado somente quando necessário, na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível. A automedicação deve ser evitada, e o acompanhamento médico é essencial para a maior segurança nesse período.

