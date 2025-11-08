Bahia amplia atendimentos do Novembro Azul com foco em prevenção

Programa já começou com atividades no Hospital Geral Roberto Santos - Foto: Divulgação | Saúde Gov-BA

Com mais de 6,5 mil atendimentos previstos em todo o estado, o Governo da Bahia deu início, neste sábado, 8, às ações do Novembro Azul, campanha voltada à saúde do homem e à prevenção de doenças da próstata.

A mobilização ocorre durante todo o mês e inclui consultas, exames e atendimentos gratuitos em Salvador e nas 20 Policlínicas Regionais distribuídas pelo interior.

Na capital, o programa já começou com atividades no Hospital Geral Roberto Santos, no Centro Estadual de Oncologia (Cican) e nas policlínicas de Narandiba e Escada. Nessas unidades, os pacientes contam com consultas em urologia, cardiologia, endocrinologia, angiologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral, além de exames de PSA, eletrocardiograma e ultrassonografia.



O coordenador do programa Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes, explica que o objetivo é ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce. “As vagas foram abertas antecipadamente e ainda há horários disponíveis para agendamento no site www.ba.gov.br”, informou.

As ações também estão sendo intensificadas nas policlínicas do interior, localizadas em municípios como Teixeira de Freitas, Itabuna, Alagoinhas, São Francisco do Conde, Vitória da Conquista, Jequié, Jacobina, Ilhéus, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itaberaba, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Irecê, Eunápolis, Santa Maria da Vitória, Juazeiro, Brumado, Barreiras e Serrinha.

Segundo a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, a mobilização faz parte da parceria Bahia - Brasil, dentro do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que destinou R$ 100 milhões para reforçar a oferta de consultas e exames e reduzir as filas de espera.

“Com o apoio do Governo Federal, ampliamos em mais de 30% a capacidade de atendimento das policlínicas e alcançamos cobertura de 99,7% dos municípios baianos. Desde 2017, já são mais de 8,7 milhões de atendimentos realizados entre consultas e exames especializados, um resultado que mostra o impacto do investimento conjunto”, afirmou.

O coordenador estadual dos Consórcios de Saúde, Marcos Pereira, reforça a importância da descentralização dos serviços. “A regionalização é o caminho para ampliar o acesso e reduzir desigualdades. O trabalho integrado entre Estado, Governo Federal e consórcios interfederativos de saúde fortalece o SUS e garante atendimento especializado mais perto de quem precisa”, disse.