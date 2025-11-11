Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVANÇO NA MEDICINA

Proteína encontrada em câncer ajuda a cicatrizar feridas

A proteína ajuda a pele a se recuperar de forma rápida

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 17:53 h
A descoberta pode revolucionar a medicina
A descoberta pode revolucionar a medicina -

Uma proteína encontrada frequentemente em diversos tipos de câncer pode ser a chave para ajudar na cicatrização rápida de feridas. Chamada SerpinB3, a substância é imprescindível na reconstrução de células do tecido epitelial humano.

A descoberta foi feita durante um estudo, publicado pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), em setembro deste ano. Os pesquisadores afirmaram que a proteína possui uma função já presente no corpo humano, que é a resposta rápida de reparo da pele após um ferimento, seja ele profundo ou superficial.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Paracetamol na gravidez causa autismo? Veja o que diz estudo
OMS alerta: 15 milhões de adolescentes já usam cigarro eletrônico
Melhor que frango: veja 3 alimentos para bater a meta diária de proteína

A SerpinB3 ajuda as células da pele a se tornarem mais móveis e menos aderentes. Este movimento corporal é importante para fazer com que estas células “deslizem” para cobrir a área lesionada.

Apesar da descoberta, ainda não se sabem os efeitos colaterais dos níveis de proteína em humanos. Caso siga adiante, o estudo pode ajudar a tratar feridas crônicas e queimaduras, que costumam ter um processo lento de cicatrização.

Vale lembrar que a SerpinB3 é normalmente encontrada em cânceres de fígado, pulmão e cabeça e pescoço, como forma de marcar a gravidade do tumor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer feridas proteína

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A descoberta pode revolucionar a medicina
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A descoberta pode revolucionar a medicina
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

A descoberta pode revolucionar a medicina
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A descoberta pode revolucionar a medicina
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x