Proteína encontrada em câncer ajuda a cicatrizar feridas

A descoberta pode revolucionar a medicina - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma proteína encontrada frequentemente em diversos tipos de câncer pode ser a chave para ajudar na cicatrização rápida de feridas. Chamada SerpinB3, a substância é imprescindível na reconstrução de células do tecido epitelial humano.

A descoberta foi feita durante um estudo, publicado pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), em setembro deste ano. Os pesquisadores afirmaram que a proteína possui uma função já presente no corpo humano, que é a resposta rápida de reparo da pele após um ferimento, seja ele profundo ou superficial.

A SerpinB3 ajuda as células da pele a se tornarem mais móveis e menos aderentes. Este movimento corporal é importante para fazer com que estas células “deslizem” para cobrir a área lesionada.

Apesar da descoberta, ainda não se sabem os efeitos colaterais dos níveis de proteína em humanos. Caso siga adiante, o estudo pode ajudar a tratar feridas crônicas e queimaduras, que costumam ter um processo lento de cicatrização.

Vale lembrar que a SerpinB3 é normalmente encontrada em cânceres de fígado, pulmão e cabeça e pescoço, como forma de marcar a gravidade do tumor.