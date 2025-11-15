PÂNICO
Explosão em indústria deixa 22 feridos e provoca incêndio; vídeo
Ainda não há informações sobre o que causou a explosão
Por Yuri Abreu
Uma explosão em uma área industrial deixou pelo menos 22 feridos na noite de sexta-feira, 14. Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 agentes atuaram no local do ocorrido e dois helicópteros foram mobilizados.
O incêndio atinge uma indústria produtos químicos, depósitos do setor agropecuário e de fertilizantes, e também uma fábrica de plásticos, na cidade de Ezeiza, localizada na Grande Buenos Aires, Argentina.
Leia Também:
As chamas alcançaram cerca de 20 metros de altura e atingiram imóveis e indústrias ao redor. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, no entanto, moradores vizinhos da região foram removidos.
O maior aeroporto internacional da Argentina fica na cidade, localizado a cerca de 20 km do local do incidente. Porém, de acordo com as autoridades locais, nenhum voo foi afetado até então.
🚨 Explosão de grandes proporções atinge parque industrial em Ezeiza, nos arredores de Buenos Aires— FUTRIKEI (@futrikeiof) November 15, 2025
Uma enorme explosão seguida de um incêndio tomou conta de um parque industrial em Ezeiza, na Grande Buenos Aires, na noite desta sexta. Segundo autoridades locais, ao menos cinco… pic.twitter.com/H16YQXkJQh
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes