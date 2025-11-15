Explosão em indústria deixa 22 feridos e provoca incêndio; vídeo

Explosão causou incêndio que deixou 22 feridos na Argentina - Foto: AFP | Luis Robayo

Uma explosão em uma área industrial deixou pelo menos 22 feridos na noite de sexta-feira, 14. Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 agentes atuaram no local do ocorrido e dois helicópteros foram mobilizados.

O incêndio atinge uma indústria produtos químicos, depósitos do setor agropecuário e de fertilizantes, e também uma fábrica de plásticos, na cidade de Ezeiza, localizada na Grande Buenos Aires, Argentina.

As chamas alcançaram cerca de 20 metros de altura e atingiram imóveis e indústrias ao redor. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, no entanto, moradores vizinhos da região foram removidos.

O maior aeroporto internacional da Argentina fica na cidade, localizado a cerca de 20 km do local do incidente. Porém, de acordo com as autoridades locais, nenhum voo foi afetado até então.