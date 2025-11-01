Três suspeitos de integrar o Comando Vermelho são presos na Argentina

No momento da abordagem, os suspeitos não possuíam documentação migratória válida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia de Misiones, na Argentina, prendeu nesta sexta-feira, 13, três brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV). Os homens foram capturados enquanto tentavam atravessar uma passagem clandestina na fronteira entre Brasil e Argentina, durante uma operação de controle da Política de Segurança de Fronteiras.

Os suspeitos foram identificados como Ednei Carlos dos Santos (25), Luís Eduardo Teixeira de Souza (23) e Jackson Santos de Jesus (35), todos naturais de Rio das Ostras (RJ), no litoral norte fluminense.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investigação internacional

Segundo a polícia argentina, dois dos detidos possuem antecedentes por narcotráfico no Brasil, enquanto o terceiro já havia sido acusado de lesão corporal. O caso acionou os protocolos de cooperação internacional, que buscam identificar se há mandados de prisão ou alertas internacionais contra o trio.

“Atualmente, a Polícia de Misiones, por meio de sua equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as polícias militar e civil do Brasil para verificar se os detidos têm pendências judiciais ou alertas internacionais”, informou a corporação em nota oficial.

Os três permanecerão detidos à disposição da Justiça argentina, até que as autoridades brasileiras enviem as informações formais sobre os antecedentes e possíveis vínculos com facções criminosas.

Ligação com megaoperação no Rio

A prisão acontece dias após a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada na última terça-feira, 28, que resultou na morte de ao menos 121 pessoas no Rio de Janeiro. A ação se tornou a mais letal da história.

Segundo o governo fluminense, o objetivo da ação era desarticular a estrutura da facção e apreender fuzis e drogas nos complexos da Penha e do Alemão, apontados como quartéis-generais nacionais do CV.

Durante os confrontos, quatro policiais morreram e mais de dez ficaram feridos.

Operação em Misiones

De acordo com as autoridades locais, os brasileiros foram interceptados na jurisdição da Unidade Regional XI de Aristóbulo del Valle. No momento da abordagem, nenhum deles apresentou documentação migratória válida nem justificou a presença em território argentino.

A Polícia de Misiones informou que continuará monitorando a área, considerada rota de fuga de criminosos brasileiros, e reforçou a integração das forças de segurança na fronteira para combater o tráfico e o crime organizado.