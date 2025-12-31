Bolsa tem melhor ano em quase uma década; dólar perde força em 2025

13º salário deve injetar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O último dia de sessão da Bolsa da Valores aconteceu nesta terça-feira, 30, e mostrou um avanço de 34% no Ibovespa, mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações. Os números mostram o melhor ano desde 2016, quando chegou a 38,9%.

O acumulo de ganho em 2025 foi de 33,95%. O desempenho positivo entre outubro e dezembro de 2025 marca uma grande reversão, em comparação ao último trimestre de 2024, quando houve variação negativa do índice foi de 8,74%.

Nesta terça, o índice da B3 operou em alta desde a abertura, chegando quase à casa de 1% no melhor momento, aos 162.075,04 pontos. Contudo, ao fim, marcava avanço de 0,40% na sessão, aos 161.125,37 pontos, com giro a R$ 16,8 bilhões. No mês de dezembro, o Ibovespa subiu 1,29%, equivalente ao quinto ganho mensal consecutivo. Com a melhora observada na Bolsa, em dólar o Ibovespa chega ao fim de dezembro de 2025 a 29.354,16 pontos.

Queda do dólar

Se por um lado, o ano foi positivo para a Bolsa, o dólar fechou 2025 em queda, com desvalorização de 11,18%. Em 2024, houve a supervalorização e a moeda americana subiu subir 27,34%.

No último pregão, após duas altas consecutivas, o dólar encerrou a sessão em queda firme, abaixo da linha de R$ 5,50. Com mínima de R$ 5,4840, à tarde, o dólar à vista terminou o dia em queda de 1,43%, cotado a R$ 5,4890 – menor valor de fechamento desde o último dia 16 (R$ 5,4630).