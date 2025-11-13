Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Home office com salário em dólar; saiba como ganhar muito sem sair de casa

Milhares de brasileiros decidiram apostar no mercado internacional

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

13/11/2025 - 12:21 h
. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês
. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês -

De programadores a redatores, profissionais brasileiros estão faturando em moeda estrangeira sem sair de casa — e transformando o home office em passaporte para o mercado global.

O modelo remoto deixou de ser apenas uma tendência e se consolidou como realidade para quem busca liberdade e melhores rendimentos. Em 2025, o trabalho online com salários em dólar segue em alta e já movimenta milhares de brasileiros que decidiram apostar no mercado internacional.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As profissões que mais pagam em dólar

Entre as funções mais procuradas por empresas estrangeiras estão os desenvolvedores de software, que seguem no topo da lista de contratações. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês, dependendo do nível técnico e da especialização.

Áreas estratégicas como ciência de dados e cibersegurança também vivem um momento de destaque, impulsionadas pela crescente demanda por segurança digital e análise inteligente de informações.

Leia Também:

Câmara aprova benefício para policiais e bombeiros aposentados
Cartão de crédito é meio de pagamento preferido na Black Friday
Reajuste mensal na compra de imóvel na planta? Saiba como ter o dinheiro de volta
Governo dá ultimato em brasileiros com passaporte próximo a vencer

Mas não são apenas os cargos técnicos que brilham. Profissionais criativos — como web designers, designers de UX/UI, redatores e tradutores — vêm conquistando cada vez mais espaço. As empresas buscam talentos que consigam unir criatividade, visão analítica e capacidade de resolver problemas, oferecendo salários médios entre US$ 3 mil e US$ 5 mil.

Por que trabalhar em dólar se tornou o novo sonho remoto

A vantagem vai muito além do câmbio. Trabalhar remotamente para o exterior permite colaboração com equipes multiculturais, flexibilidade de horários e participação em projetos de grande impacto internacional.

Entre os benefícios mais valorizados estão:

  • Networking global e expansão da rede profissional
  • Acesso constante à capacitação e atualização tecnológica
  • Vivência multicultural e aprimoramento de soft skills
  • Envolvimento em projetos inovadores e de alta visibilidade

Como começar a ganhar em dólar de casa

O primeiro passo é investir em qualificação. Cursos online, certificações e workshops ajudam a preparar o profissional para competir em um mercado global.

Ferramentas de recrutamento internacional — como plataformas de vagas remotas e comunidades de freelancers — facilitam o contato com empresas estrangeiras que contratam brasileiros.

A fluência em inglês é essencial, assim como habilidades de autogestão, comunicação clara e adaptabilidade. Esses fatores podem ser decisivos na hora de conquistar oportunidades e crescer dentro do universo remoto.

O futuro do trabalho remoto em dólar

A expectativa é de que a demanda por profissionais qualificados continue crescendo, impulsionada pela inteligência artificial, automação e tecnologias como o blockchain.

Novas funções devem surgir, ampliando o campo de atuação e fortalecendo a presença de brasileiros no mercado internacional.

O cenário aponta para um futuro cada vez mais global, dinâmico e digital — onde a casa vira escritório, o computador vira ponte, e o talento brasileiro cruza fronteiras sem precisar sair do lugar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

home office Salário Alto vaga de emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

. A remuneração varia de US$ 4 mil a US$ 10 mil por mês
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x