Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro

Condenado por tentativa de golpe de Estado, ex-presidente está internado

Redação

Por Redação

01/01/2026 - 11:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
-

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou novamente nesta quinta-feira, 1º, o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desta vez, os advogados solicitaram que Bolsonaro passasse a cumprir pena de prisão em casa após receber alta do hospital DF Star, onde está internado desde o dia 24 de dezembro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Defesa pede que Bolsonaro siga internado até decisão sobre domiciliar
Bolsonaro passa pelo quinto procedimento médico desde o Natal
Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital
Quadro delicado: Bolsonaro apresenta complicações e fará novo procedimento

Com a negativa, assim que deixar o hospital, Bolsonaro deverá retornar à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso desde novembro.

Vale ressaltar que o ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por participação na trama golpista, que visava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entenda a negativa de Moraes

Na decisão, o ministro Alexandre Moraes afirmou que a defesa de Bolsonaro não apresentou “fatos supervenientes capazes de afastar os motivos determinantes” do indeferimento anterior do pedido de prisão domiciliar humanitária, proferido em 19 de dezembro de 2025.

Conforme destacado naquela decisão, há total ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, bem como reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e atos concretos visando à fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica, sendo necessária a manutenção do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, escreveu
Alexandre de Moraes - Ministro do STF

A decisão também reforça que permanece autorizado o acesso integral da equipe médica responsável pelo tratamento de Bolsonaro, incluindo fornecimento de medicamentos, acompanhamento fisioterapêutico e a entrega de alimentação preparada por familiares.

A expectativa é que o ex-presidente receba alta ainda nesta quinta-feira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Judiciário polícia federal Política prisão STF trama golpista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x