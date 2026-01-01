NOVO PEDIDO
Defesa pede que Bolsonaro siga internado até decisão sobre domiciliar
Previsão é de que o ex-presidente receba alta nesta quinta-feira, 1º
Por Luiza Nascimento
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele continue internado no hospital, em Brasília, até a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado nesta semana. Os advogados pedem que o cliente não retorne à Superintendência da Polícia Federal até o fim da análise.
A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. De acordo com a defesa, a medida é necessária devido ao estado de saúde de Bolsonaro.
Segundo o texto, o retorno ao regime fechado, logo após a alta, ocorreria em condições clínicas incompatíveis com a rotina carcerária, incluindo deslocamentos e limitações estruturais do sistema prisional, podendo agravar o caso.
Este é o terceiro pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Bolsonaro. Os dois anteriores foram negados por Moraes.
Previsão de alta hospitalar
Leia Também:
O ex-chefe do Executivo nacional está internado no Hospital DF Star, após passar por procedimentos cirúrgicos seguidos. A previsão inicial da equipe médica é de alta hospitalar nesta quinta-feira, 1º.
Bolsonaro teria apresentado picos de pressão arterial após as cirurgias realizadas nos últimos dias, segundo o cardiologista Brasil Caiado.
Os médicos também apontaram que o resultado das cirurgias de bloqueio do nervo frênico não correspondeu às expectativas da equipe, que esperava conter os soluços do ex-presidente por meio da intervenção.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes