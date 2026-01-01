Menu
POLÍTICA
NOVO PEDIDO

Defesa pede que Bolsonaro siga internado até decisão sobre domiciliar

Previsão é de que o ex-presidente receba alta nesta quinta-feira, 1º

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

01/01/2026 - 9:40 h
Imagem ilustrativa da imagem Defesa pede que Bolsonaro siga internado até decisão sobre domiciliar
-

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele continue internado no hospital, em Brasília, até a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado nesta semana. Os advogados pedem que o cliente não retorne à Superintendência da Polícia Federal até o fim da análise.

A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. De acordo com a defesa, a medida é necessária devido ao estado de saúde de Bolsonaro.

Segundo o texto, o retorno ao regime fechado, logo após a alta, ocorreria em condições clínicas incompatíveis com a rotina carcerária, incluindo deslocamentos e limitações estruturais do sistema prisional, podendo agravar o caso.

Este é o terceiro pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Bolsonaro. Os dois anteriores foram negados por Moraes.

Previsão de alta hospitalar

Leia Também:

Bolsonaro ganha previsão de alta após nova cirurgia
Bolsonaro passa pelo quinto procedimento médico desde o Natal
Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital

O ex-chefe do Executivo nacional está internado no Hospital DF Star, após passar por procedimentos cirúrgicos seguidos. A previsão inicial da equipe médica é de alta hospitalar nesta quinta-feira, 1º.

Bolsonaro teria apresentado picos de pressão arterial após as cirurgias realizadas nos últimos dias, segundo o cardiologista Brasil Caiado.

Os médicos também apontaram que o resultado das cirurgias de bloqueio do nervo frênico não correspondeu às expectativas da equipe, que esperava conter os soluços do ex-presidente por meio da intervenção.

x