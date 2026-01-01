Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil começa a valer

- Foto: Agência Brasil/ Marcello Casal Jr

A nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil passa a valer a partir desta quinta-feira, 1º. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro de 2025.

Além da isenção total para quem ganha até R$ 5 mil, a Receita Federal também passa a conceder isenção parcial para contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 7.350.

As novas regras impactam tanto a retenção mensal do imposto na folha de pagamento quanto a tributação sobre dividendos.

Para compensar a perda de arrecadação, contribuintes com renda mensal a partir de R$ 50 mil passarão a pagar mais Imposto de Renda, assim como parte das pessoas que recebem dividendos.

Segundo o governo federal, cerca de 141 mil brasileiros serão afetados pelo aumento da tributação.

Prestação de contas

Em relação à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, não haverá mudanças no documento entregue em 2026, já que ele se refere ao ano-base 2025, período em que a nova regra ainda não estava em vigor.

O novo modelo de tributação só será plenamente aplicado na declaração de 2027, referente ao ano-base 2026.