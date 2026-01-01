Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS DINHEIRO NO BOLSO

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil começa a valer

Medida foi sancionada pelo presidente Lula em novembro de 2025

Ane Catarine

Por Ane Catarine

01/01/2026 - 10:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil começa a valer
-

A nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil passa a valer a partir desta quinta-feira, 1º. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro de 2025.

Além da isenção total para quem ganha até R$ 5 mil, a Receita Federal também passa a conceder isenção parcial para contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 7.350.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As novas regras impactam tanto a retenção mensal do imposto na folha de pagamento quanto a tributação sobre dividendos.

Leia Também:

Lula sanciona Orçamento com R$ 61 bilhões em emendas
Quanto vou pagar? Veja como ficou nova tabela com proposta do Imposto de Renda
Nova isenção do Imposto de Renda: entenda o que muda em 2026

Para compensar a perda de arrecadação, contribuintes com renda mensal a partir de R$ 50 mil passarão a pagar mais Imposto de Renda, assim como parte das pessoas que recebem dividendos.

Segundo o governo federal, cerca de 141 mil brasileiros serão afetados pelo aumento da tributação.

Prestação de contas

Em relação à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, não haverá mudanças no documento entregue em 2026, já que ele se refere ao ano-base 2025, período em que a nova regra ainda não estava em vigor.

O novo modelo de tributação só será plenamente aplicado na declaração de 2027, referente ao ano-base 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Declaração do IR economia governo federal Imposto de Renda Isenção Fiscal Receita Federal renda tributos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x